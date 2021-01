Quella di Fortnite è una storia costellata di incredibili successi. Nato come un banale shooter con elementi da tower defense nel 2017, il titolo di Epic Games ha poi sposato una fortunatissima modalità Battaglia Reale, che ha aperto il videogame in multiplayer online ad una community ampia e assolutamente attiva su un po’ tutte le piattaforme – ora anche le console di nuova generazione di Sony e Microsoft, vale a dire le introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

A quasi quattro anni, Fortnite è arrivato alla Stagione 5 del Capitolo 2, e prevede di andare avanti ancora a lungo per intrattenere e divertite milioni di appassionati là fuori. Per farlo, può contare su una pletora di contenuti, che di recente si sono ampliati con la presenza delle skin dedicate ad alcune delle più brillanti icone del mondo dei videogiochi. Pensiamo a Kratos, eroe di God of War, o a Master Chief, volto della saga sparacchina di Halo, che sono andati ad aggiungersi alle tante skin da acquistare nel negozio assieme a quelle di The Mandalorian, Daryl Dixon, Michonne e Predator – il tema portante della quinta stagione è la caccia. Ebbene, a quanto pare la lista di costumi potrebbe ben presto allungarsi, almeno a sentire le ultime voci di corridoio.

。

o

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

( ⛏️🏃🏻‍♀️🏹 )

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ — Tomb Raider (@tombraider) January 11, 2021

Stando ad alcuni indizi sparsi in rete da Square Enix e dai dataminer di Fortnite Battle Royale, uno dei prossimi personaggi in arrivo nel gioco potrebbe infatti essere Lara Croft, direttamente da Tomb Raider, come si può pure leggere sulle pagine del forum Reddit. Sui canali social della saga, come potete verificare nel tweet poco più in alto in questo stesso articolo, è pure apparso un misterioso messaggio contenente una serie di emoticon che affiancano un piccone alla nota archeologa britannica e che, secondo i fan, potrebbero essere un riferimento al gioco di Epic Games. L’uscita, poi, potrebbe essere fissata fra circa due settimane, magari con un intero set come successo in passato.