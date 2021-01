Era l’ormai lontano 1996 quando il primo capitolo di Tomb Raider si fece strada su PC, PlayStation e SEGA Saturn, lanciando sul mercato non solo una saga action adventure destinata a scrivere la storia dell’intero settore videoludico, ma pure il profilo di un’eroina che non ha eguali. Ci riferiamo alla bella e coraggiosa Lara Croft, la leggendaria profanatrice di tombe che negli anni ha saputo varcare i confini del mondo in pixel e poligoni e arrivare anche al cinema – prima grazie ad Angelina Jolie, poi al premio Oscar Alicia Vikander.

25 anni dopo, il publisher Square Enix si prepara a festeggiare con tutti i crismi questo importantissimo traguardo, condiviso pure da Resident Evil in questo 2021 – di ritorno a maggio con Resident Evil Village. Sì perché, come potete verificare nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo, la casa del Chocobo e gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno pubblicato un breve filmato che preannuncia l’arrivo di un nuovo capitolo di Tomb Raider. Capitolo, questo, che dovrebbe andare ad includere elementi dai titoli classici e dalla serie reboot, partita nel 2013. L’impresa, per stessa ammissione del team di sviluppo, non sarà di certo semplice, soprattutto perché vuole assicurarsi di dare il massimo per celebrare a dovere l’archeologa britannica.

We're celebrating 25 Years of Tomb Raider throughout 2021, with community features, nostalgic content, and surprises along the way! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr — Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

Inoltre non dovrebbero mancare sorprese e “contenuti nostalgici” oltre a iniziative che prevedano il coinvolgimento della community fedele al marchio Tomb Raider. E se è vero che maggiori dettagli verranno diffusi nel corso dell’anno a partire dal prossimo mese di febbraio, sappiamo che quanti si dilettando con i videogiochi mobile potranno scaricare prossimamente Tomb Raider Reloaded, avventura gratuita per device iOS e Android realizzata dai ragazzi di Emerald City Games. Il titolo d’azione sarà disponibile come free-to-play su smartphone e tablet iOS e Android nel 2021. Non solo, Square Enix ha annunciato anche una serie animata in collaborazione con Netflix, di cui si conoscono al momento pochissimi dettagli.