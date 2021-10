Il Black Friday Euronics comincerà prima di tutti gli altri: non ci sono più dubbi sulla strategia della catena di elettronica che ha tutta l’intenzione di bruciare sul tempo i suoi concorrenti diretti mettendo a disposizione un mese di sconti per i suoi clienti, altro che pochi giorni. Proprio per questo motivo, bisognerà stare più che attenti a quanto proposto già a partire della corrente settimana, quando avranno il via proprio gli sconti su determinati prodotti.

Giovedì 28 ottobre è la prima data da segnare in calendario appunto. Attraverso una campagna di comunicazione ora in corso, si apprende che il Black Friday Euronics comincerà in questa settimana per proseguire poi per tutto novembre, ossia fino all’appuntamento ufficiale del giorno 26 del mese prossimo. Non ci sono neanche particolari dubbi sul fatto che le promozioni continueranno poi fino al lunedì successivo 29 novembre, il ben noto Cyber Monday.

Come funzionerà il Black Friday Euronics anticipato? Ogni giorno, a partire dal 28 ottobre, sarà messo in forte sconto un solo prodotto di una specifica categoria merceologica. La promozione avrà vita solo per 24 ore e non di più. Allo scadere della stessa verrà garantito di risparmiare su tutt’altra proposta commerciale, per accontentare ogni esigenza dei clienti. Per quanto riguarda i primi 3 giorni di sconti del 28, 29 e 30 ottobre, sappiamo già che la catena di elettronica ribasserà il prezzo prima di un notebook, poi di un televisore e infine di uno smartphone. Non si conoscono i modelli specifici oggetto della proposta: questi ultimi saranno resi noti solo allo scoccare del giorno a loro dedicato.

I dettagli disponibili sul prossimo mese di sconti con Euronics sono quelli appena riferiti. Per ottenere suggerimenti utili per approfittare dei ribassi, varrà la pena tenere sotto osservazione il sito e-commerce della catena, insieme a tutti i suoi canali social che potrebbero svelare qualche indizio in più.