Drastico calo del prezzo per Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 su Amazon il 16 febbraio

Manca ormai poco all’arrivo in Italia di nuovi top di gamma come Huawei P40 e Samsung Galaxy S20 e la svolta, come si può facilmente immaginare, inizia ad avere effetti diretti anche per quanto riguarda i prezzi fissati da alcuni store per modelli come il Samsung Galaxy S10 e Huawei P30. Importante, dunque, fare il punto della situazione oggi 16 febbraio, per comprendere come stiano evolvendo le offerte per due smartphone che risultano ancora molto popolari in Italia e nel resto del mondo.

Mai così basso il prezzo del Samsung Galaxy S10

In questo frangente, voglio partire proprio dal Samsung Galaxy S10. Dopo avervi fornito delle dritte già nella giornata di venerdì, facendo presente che su Amazon stesse iniziando a calare il suo prezzo, non posso non farvi presente che questa domenica stiamo assistendo ad offerte ancora più allettanti. Al momento della pubblicazione dell’articolo, infatti, gli utenti interessati possono procedere con l’acquisto a circa 580 euro per la versione dotata di 128 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S10 Display 6.1", 128 GB Espandibili, RAM 8 GB,... Il display Infinity-O Dynamic AMOLED offre una maggiore risoluzione,...

La batteria del Galaxy S10 diventa intelligente: impara dalle tue...

Offerte più aggressive anche per Huawei P30

Ci vorrà qualche settimana in più per toccare con mano il tanto atteso Huawei P40, ma questa domenica risulta già disponibile a prezzo nettamente più basso il suo predecessore. Chi è interessato ad un Huawei P30, infatti, potrà procedere a poco meno di 420 euro. Nel momento in cui lancio il pezzo, risultano disponibili appena tre unità a queste condizioni, ragion per cui è importante procedere con la transazione nel più breve tempo possibile qualora doveste essere interessati.

Insomma, qualora doveste essere interessati a smartphone come Samsung Galaxy S10 e Huawei P30, le offerte Amazon disponibili oggi 16 febbraio potrebbero rappresentare un’occasione difficilmente ripetibile a breve termine. Che ne pensate delle proposte portate alla vostra attenzione in questo frangente? Fateci sapere nel box commenti.