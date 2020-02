Effetto S20 sul prezzo Samsung Galaxy S10 in tutti i modelli, mai così basso su Amazon

C’era da aspettarselo e possiamo confermarlo oggi 14 febbraio. Il prezzo Samsung Galaxy S10 in ognuno dei modelli lanciati a febbraio 2019 sta subendo un ribasso considerevole proprio a seguito del lancio della nuova serie S20 avvenuto martedì 11 febbraio. In effetti su Amazon sia il Galaxy S10 standard che quello Plus e addirittura il Galaxy S10e (finora mai interessato da particolari sconti) sono proposti ad un costo mai raggiunto in precedenza.

Si parte dall’offerta speciale sul prezzo Samsung Galaxy S10 presente su Amazon. In questa settimana di lancio dei Samsung Galaxy S20. l’ammiraglia uscente viene proposta a 601 euro. La variante da 128 GB è disponibile nella colorazione Prism Black e non prevede spese di spedizione, anche se tempi di consegna non proprio celeri (in arrivo il 20 febbraio senza servizio Prime incluso).

Sempre per la generazione Samsung Galaxy S10, l’esemplare Plus è pure protagonista delle offerte di questa settimana. Necessario è dunque un focus sull’esemplare da 128 GB nella versione italiana (sempre in Prism Black a 669 euro). Anche in questo caso non ci sono spese di spedizione da sostenere e pure i tempi di consegna sono abbastanza rapidi, con ricezione del pacco già previsto per martedì 18 febbraio.

Per completare la panoramica del tris d’assi del 2019, non manca un’offerta dedicata pure al Samsung Galaxy S10e, il più piccolo della serie appena sostituita dal Galaxy S20. La promozione è tanto più interessante perché la prima realmente disponibile da mesi dal primo lancio del dispositivo. A fronte della spesa iniziale di 779 euro necessaria per il device, ora l’acquisto è possibile a soli 439 euro. La colorazione a disposizione per i potenziali acquirenti è quella Prism White e ancora, la consegna non comporta costi e la disponibilità del telefono è immediata.

Per la serie Galaxy S10 manca all’appello solo il Galaxy S10 Lite, lanciato proprio ad inizio 2020. Per quest’ultimo dispositivo bisognerà di certo attendere per le prime sostanziose promozioni.