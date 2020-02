Sempre più ambiziosa Hunters su Prime Video: nuovo trailer e promozione in grande stile

La caccia ai nazisti è una cosa seria, e prevenirne il proliferare negli Stati Uniti giustifica l’uso di mezzi poco ortodossi. Sembra essere questa la premessa alla base del più recente trailer di Hunters, l’attesissima serie originale Amazon al debutto su Prime Video il 21 febbraio.

Il nuovo sguardo alla serie prodotta da Jordan Peele e interpretata, fra gli altri, da Al Pacino suggerisce ambizioni molto alte per un progetto senza precedenti nella serialità televisiva. I Cacciatori – Hunters, appunto – hanno infatti scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra la popolazione newyorchese e cospirano per creare il quarto Reich negli Stati Uniti.

Non possiamo conoscere il male finché non colpisce, ed è questo il momento di agire, prima che tutto ciò a cui teniamo venga distrutto, dichiarava Al Pacino nel primo teaser della serie. E così l’eclettica squadra di cacciatori avvia una turbolenta, sanguinosa e rocambolesca ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Nel nuovo trailer di Hunters si ha un assaggio delle tecniche ben poco convenzionali di cui i protagonisti si servono per estorcere preziose informazioni. Allo stesso tempo si percepisce una sottile vena ironica, ideale contrappunto all’esplosivo mix di azione, adrenalina e violenza di cui la serie sembra volersi servire.

La nuova clip di Hunters offre un primo sguardo anche al resto del cast della serie. Al fianco di Al Pacino sullo schermo si trovano infatti Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

Che Amazon Studios punti molto su questa serie è ancora più chiaro, considerati i piani promozionali dell’azienda. Secondo Deadline, infatti, una parte di Figueroa Street, nel quartiere di Highland Park a Los Angeles, sarà trasformata in uno scorcio della New York degli anni ’70.

Tra il 19 e il 22 febbraio avrà luogo dunque la Hunters’ Grindhouse Experience. Gli ospiti potranno vivere nel mondo della serie partecipando a un evento immersivo che li riporterà indietro nel tempo.

In particolare, l’Highland Theatre diverrà The Empire, la grindhouse di Amazon con richiami architettonici alla 42nd Street di New York. I partecipanti potranno inoltre seguire il primo episodio in anteprima e veranno condotti all’Hunters Alley, ossia l’Highland Park Bowl.

L’esperienza si concluderà con un after party con ambientazione in stile anni ’70, durante il quale veranno svelati Easter eggs e spunti narrativi relativi alla serie.

Gli abbonati a Prime Video potranno guardarne i dieci episodi dal 21 febbraio. Ecco ora l’ultimo trailer di Hunters: