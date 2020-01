Data d’uscita e trailer di Hunters su Prime Video, svelata la lotta di Al Pacino ai rigurgiti nazisti in America

È una delle serie tv più attese del 2020 e dopo un primo, promettente teaser, si svela adesso in un nuovo trailer esteso. Stiamo parlando di Hunters, su Prime Video dal 21 febbraio per raccontare una storia che vale già il prezzo dell’abbonamento.

Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti nella violenta New York del 1977. I Cacciatori – Hunters, come vengono chiamati da tutti – hanno infatti scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni e cospirano per creare il quarto Reich negli Stati Uniti.

[AMAZON]

Arriva un momento in cui ciascuno di noi deve scegliere fra la luce e l’oscurità. Ma quanto nel mondo c’è così tanta oscurità, forse qualcuno sceglie per noi, commenta il personaggio di Al Pacino nel teaser trailer di Hunters.

Non possiamo conoscere il male finché non colpisce, ed è questo il momento di agire, prima che tutto ciò a cui teniamo venga distrutto. L’eclettico team avvia così una sanguinosa ricerca per portare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Oltre al Premio Oscar Al Pacino, la serie vede nel cast anche Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

Hunters è prodotta da Monkeypaw Productions del Premio Oscar Jordan Peele e da Sonar Entertainment, è stata creata da David Weil (Moonfall), che ha partecipato anche come produttore esecutivo e come co-showrunner al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon (American Horror Story) dirigerà il pilot e sarà anche lui produttore esecutivo.

Tra i produttori esecutivi della serie figurano anche Win Rosenfeld (The Twilight Zone, Lorena) di Monkeypaw Productions; Nelson McCormick (Prison Break); Tom Lesinski (Mr. Mercedes) di Sonar Entertainment.

Ecco ora il primo trailer esteso di Hunters, su Prime Video dal 21 febbraio 2020.