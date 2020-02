Logo unico Wind Tre e lancio del gestore secondario Very Mobile

Una bella ventata di freschezza sta per investire Wind Tre, ormai pronti a consolidarsi in un’unica realtà anche sotto il profilo consumer, che è anche l’aspetto che, più di tutti, ha richiesto maggiore tempo per essere prospettato e poi messo in pratica (ve ne avevamo già parlato diffusamente in questo articolo). La società è stata a lungo impegnata sotto questo punto di vista, rincorrendo innanzitutto un logo che possa rappresentare al meglio entrambi i brand, che finora avevano agito insieme nonostante la fusione fosse ormai stata finalizzata da diverso tempo. Il nuovo marchio potrebbe fare il proprio debutto nel periodo compreso tra febbraio e marzo di quest’anno. Queste indiscrezioni hanno trovato altro terreno fertile in seguito al passaggio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti italiano di alcune richieste specifiche di nuove registrazioni, risalenti allo scorso 3 febbraio. L’inoltro è avvenuto per volontà di VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l. (CK Hutchison), la società che gestisce Wind Tre.

Una lunga sfilza di proposte da parte di Wind Tre per il logo unico

Come riportato da ‘upgo.news‘, le nomination vedono in pole i seguenti marchi: W3, Wind&Me, Wave, Trend e People (che trovate raffigurati anche sotto forma di loghi nella galleria qui sotto). I marchi di cui sono sopra sono stati presi in analisi dall’ente in questione (non sono marchi già registrati, lo vogliamo premettere). W3, il primo di quelli che vi abbiamo elencato, potrebbe essere quello più accreditato, in quanto rappresenterebbe meglio le due parti di cui si compone il tutto. Nel sito dell’Ufficio Marchi e Brevetti italiani si può leggere anche di altri marchi che hanno catturato il nostro interesse: Very Mobile e Vualà Mobile. Anche in questo caso, come evidenziato da ‘upgo.news‘, le registrazioni dei marchi sarebbero in una fase più avanzata, in quanto risalenti allo scorso mese di novembre. In questo caso ad avere la meglio potrebbe essere Very Mobile, dato l’avvistamento dei domini ‘https://verymobile.it e selfcare.verymobile.it‘ (quest’ultimo legato ad un’ipotetica area clienti, come riportato da ‘windworld.org‘).













Very Mobile potrebbe dare filo da torcere a ho. Mobile di Vodafone e Kena Mobile di TIM

Staremmo parlando, per quanti non l’avessero ancora intuito, del brand secondario di Wind Tre, di cui sapevamo già fosse intenzione dell’azienda lanciarlo in mischia, così da tenere testa alle realtà a loro tempo lanciate da Vodafone e TIM, rispettivamente note come ho. Mobile e Kena Mobile. Ormai è chiaro che nella testa di Wind Tre ci sia l’unificazione lato consumer in un unico brand, anche se non se ne conoscono ancora le esatte sfaccettature. Il debutto dovrebbe arrivare prima dell’avvento della prossima primavera, quindi aspettatevi nuove indiscrezioni a riguardo nel breve periodo (magari già nei giorni a seguire). D’altro canto, un altro segnale, l’ennesimo, è arrivato proprio in questi giorni con l’invio delle campagne SMS informative che mette al corrente i clienti interessati del mancato concorrimento al bonus di autoricarica attraverso le chiamate provenienti da Wind e 3 Italia, rispettivamente per gli utenti che hanno attive le opzioni Pieno Wind, piano Be Wind e Pieno Sms da un lato ed il profilo TuaMatic dall’altro.