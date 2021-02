Si registrano gravi problemi Wind Tre in questo mercoledì pomeriggio del 3 febbraio. Non funzionano le chiamate in entrata e in uscita per l’operatore mobile unificato, dunque il servizio più importante per i clienti. Nel mentre, la connessione di rete non sembra mostrare particolari anomalie, almeno al momento di questa pubblicazione.

Il servizio Downdetector riporta la presenza di migliaia di segnalazioni di problemi Wind Tre. L’aspetto sconcertante ma pure ovvio è che l’operatore Iliad che ancora si affida in buona parte alle antenne del concorrente manifesta difficoltà simili, anche se non proprio della stessa imponente portata. Nel caso specifico, le testimonianze di anomalie sono nell’ordine delle centinaia.

L’anomalia delle chiamate si manifesta nel seguente modo: sono in molti (ma a dire la verità) neanche tutti i clienti del vettore a non riuscire a chiamare qualsiasi contatto. Cosa ancora più grave, le telefonate verso i numeri Wind Tre non riuscirebbero ad essere effettuate. Sembrerebbe essere un’anomalia legata solo a determinate schede SIM ma con motivazioni di natura tecnica non certo chiare. I problemi Wind Tre e di rimando anche quelli di Iliad non sono stati commentati dai relativi operatori. A questo primo approfondimento non mancheranno aggiornamenti relativi agli sviluppi delle difficoltà attuali.

Aggiornamento 17:05 – I problemi Wind Tre di questa giornata investono anche l’operatore Poste Mobile. Il vettore si appoggia in tutto e per tutto sul concorrente e per questo motivo le anomalie in chiamata si ripetono identiche. Anche in questo ulteriore a caso le segnalazioni di disservizi non mancano, nell’ordine delle centinaia.

Aggiornamento 17:15 – Mentre i malfunzionamenti continuano copiosi per Wind Tre e in misura minore per Poste Mobile e Iliad, va chiarito che il numero di assistenza unico del vettore resta il 159. In alternativa, si può anche accedere all’app My Wind e parlare con l’operatore virtuale Will in essa integrato.

Aggiornamento 17:20 – I problemi Wind Tre di oggi in chiamata si vanno delineando in un’unica direzione. Le telefonate non riescono ad essere effettuate neanche in entrata, dunque i clienti del vettore risultano isolati. Provando a contattare un numero con SIM dell’operatore unico, il tentativo si interrompe dopo un paio di secondi.