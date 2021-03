In questo lunedì 8 marzo non funziona l’app WindTre ma neanche quella di Very Mobile, ossia il rispettivo operatore low-cost del vettore unico. Sono tanti i clienti che, in questa mattinata, si ritrovano a non poter utilizzare il prezioso servizio dal loro smartphone ma anche da tablet.

Cosa accade se non funziona l’app Wind Tre ma anche quella Very Mobile? In pratica, gli utenti che tentano l’accesso con le loro credenziali non riescono ad entrare nella loro area personale. Il mancato utilizzo del servizio nega la possibilità di controllare il proprio credito telefonico, effettuare ricariche, effettuare operazioni come il cambio offerta o anche contattare il supporto attraverso l’assistente virtuale Willy.

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector segnala le difficoltà in corso con qualche centinaio di testimonianze di disservizi. Se non funziona l’app WindTre è abbastanza normale che non funzioni neanche quella di Very Mobile. Trattandosi dell’analisi di un operatore principale e del suo corrispondente vettore low-cost, è ipotizzabile che l’infrastruttura tecnologia che si trova dietro i servizi sia la stessa. Per il momento da parte dell’operatore unico non è giunta alcuna comunicazione in merito alle difficoltà. Questo articolo verrà aggiornato con eventuali update disponibili, anche per vie ufficiali.

Aggiornamento 12:15 – Le difficoltà continuano anche in questi minuti. Ancora non funziona l’app Wind Tre e Very Mobile per ancora tanti clienti italiani. Le difficoltà restano sempre le stesse con il mancatoi accesso all’area personale nonostante si inseriscano i dati corretti del proprio profilo.