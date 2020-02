Rimodulazioni 3 Italia per opzione TuaMatic: stop autoricarica da Wind

Come successo con i clienti Wind con attive le opzioni Pieno Wind, piano Be Wind e Pieno Sms, ci saranno delle rimodulazioni 3 Italia anche per gli utenti con attivo il profilo di autoricarica TuaMatic. Come riportato da ‘mondo3‘, è stato da poco dato il via alla campagna SMS che informa i clienti impattati dalla modifica unilaterale del contratto. A partire dal 16 marzo, al raggiungimento del bonus di autoricarica non concorreranno gli operatori del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, di cui fanno parte Wind e Tre.

Questo significa che le chiamate ricevute dai numeri Wind non comporteranno il raggiungimento del bonus di autoricarica, contrariamente a quanto era successo fino a questo momento. Di controparte, nemmeno i clienti Wind che hanno attive le opzioni di autoricarica Pieno Wind, piano Be Wind e Pieno Sms, potranno più beneficiare delle chiamate provenienti da numeri 3 per autoricaricarsi.

Chi non intende accettare le rimodulazioni 3 Italia appena descritte, potrà decidere di recidere dal contratto senza costi dal web, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso la PEC (posta elettronica certificata, ndr.), nei negozi autorizzati, oppure cambiare operatore conservando il proprio numero di telefono, il tutto entro il 15 marzo (entro, quindi, il giorno prima dell’effettiva entrata in vigore delle modifiche unilaterali del contratto, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche). Troverete maggiori dettagli sull’APPMy3, come descritto nell’SMS informativo che dovreste aver già ricevuto se interessati da tali rimodulazioni 3 Italia. Se, a partire dal 16 marzo, prenderete a non autoricarvi più ricevendo chiamate da numeri Wind, non stupitevi: i due brand stanno per unirsi anche lato consumer, e questo è quindi un risvolto più che naturale (dovevamo aspettarcelo da tempo). Se qualcosa non vi fosse chiaro, non esitate a contattarci attraverso il box dei commenti in basso.