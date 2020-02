Il finale di Supernatural 15? Svelato al telefono da Misha Collins: ecco il numero da fare

Una trovata pubblicitaria? Una sorpresa per i fan? L’unica cosa che sappiamo è che il finale di Supernatural 15 presto andrà in onda e che Misha Collins e il resto del cast ci sta lavorando proprio in questi ultimi giorni di riprese. Se tutto andrà bene proprio il prossimo mese di marzo i ragazzi dovranno dire addio a quei luoghi che sono stati la loro casa in tutti questi anni e i fan sono già disperati all’idea. Non solo presto dovranno fare i conti con la fine della loro serie preferita ma vedranno in lacrime i propri beniamini dopo l’addio e le feste di rito.

La produzione di Supernatural 15 e tutto sta per concludersi ma la notizia del giorno non è di certo questa bensì il fatto che Misha Collins abbia usato i social per stuzzicare i fan. Il nostro amato Castiel ha pensato bene di offrire ai fan foto spoiler del gran finale di Supernatural 15 e per farlo ha pubblicato il “suo” numero di telefono facendo andare tutti fuori di testa.

L’attore si è rivolto a Instagram per rivelare un numero di telefono speciale a cui i fan possono chiamare e iscriversi per ricevere queste foto che non dovrebbero finire sui social rovinando la sorpresa di tutti. I fan sono invitati a inviare un messaggio a questo numero scrivendo “NSFW”. Non è chiaro quale tipo di foto otterranno i fan registrandosi e nemmeno se potranno scaricarle e diffonderle come verrebbe da fare soprattutto a blogger e giornalisti, ma quello che è certo è che tutti sono già a lavoro per andare a fondo alla cosa.

Misha Collins ha scritto:

“Ci stiamo avvicinando alla fine delle riprese di #Supernatural quindi ho scattato foto di cose che mi mancheranno e alcune “ultime” esperienze. Ma alcune potrebbero essere spoiler, quindi non posso pubblicarle qui. Mandami un messaggio” NSFW “se vuoi vederle: (323) 405-9939”.

Ecco il post dell’attore su Instagram e i commenti dei fan:

Chi conosce e segue Misha Collins sa bene che l’attore ha reso noto questo numero ormai lo scorso anno per rimanere in contatto con i fan a cui arrivano ogni tanto dei messaggi automatizzati e, in alcune occasioni, anche qualche risposta personale dello stesso attore. Nelle scorse settimane proprio Jared Padalecki aveva annunciato l’inizio delle ultime riprese mostrando la sua foto commossa sui social ma adesso i fortunati che si prenoteranno potranno avere uno sguardo esclusivo al dietro le quinte di questi momenti.

Attualmente Supernatural 15 è in pausa e ci vorrà il 16 marzo per rivedere Castiel e i fratelli Winchester di nuovo in azione, almeno negli Usa, mentre in Italia siamo ancora fermi alla messa in onda della 13esima stagione.