Jared Padalecki come sta? Sono ore concitate piene di dubbi queste per i fan di Supernatural da quando hanno scoperto che il loro beniamino è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale tanto da essere fortunato ad essere ancora vivo. Sono state queste le parole usate dal suo collega e amico Jensen Ackles salito da solo sul palco di una convention ieri.

Proprio durante la sua partecipazione ha rivelato il motivo dell’assenza di Jared Padalecki all’evento ovvero un terribile incidente d’auto in cui non era al volante ma seduto sul posto del passeggero:

“Mi manca il mio amico…Ho parlato con lui ieri, è triste per non poter essere qui…Ha avuto un gravissimo incidente d’auto. Non stava guidando. Era sul sedile del passeggero ed è fortunato ad essere vivo. Questi airbag danno un pugno ci si sente come se avessi fatto 12 round con Tyson”.

A quanto pare Jared Padalecki sta bene ma è solo un po’ dolorante per via del colpo preso soprattutto per gli airbag. Jensen Ackless ha rassicurato tutti i presenti spiegando che adesso sta meglio e si sta muovendo ma che si è trattato davvero di un terribile incidente.

Jared Padalecki non aveva ancora rivelato niente riguardo a questo incidente e non lo ha fatto nemmeno dopo l’annuncio del co-protagonista di Supernatural Jensen Ackless. Nei giorni scorsi l’attore si era limitato a twittare la sua assenza all’evento di domenica: “Ehi #SpnFamily! Mi dispiace perdermi tutti voi a New York questo fine settimana. Grazie alla #WalkerFamily per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di rivedervi”.

Hey #SpnFamily! Sorry to miss y’all in NYC this weekend. Thank you and the #WalkerFamily for all the love and support. Can’t wait to see y’all again. 🙏❤️ — Jared Padalecki (@jarpad) April 21, 2022

Subito dopo l’annuncio all’evento, i social di Padalecki sono stati travolti da migliaia di messaggi di pronta guarigione in attesa di capire cosa sia davvero successo e quali siano le condizioni dell’attore attualmente in tv con il reboot di Walker Texas Rangers.