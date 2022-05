L’ex protagonista di Supernatural Jensen Ackles in Big Sky 3 avrà un ruolo da regular. Questa è la notizia che arriva dagli Usa a pochi giorni dal finale della seconda stagione della serie rivelazione della scorsa stagione. La rete ha annunciato il rinnovo per una terza stagione mentre la produzione ha subito precisato che il personaggio di Jensen Ackles ne sarà protagonista insieme ai sopravvissuti di questa stagione stagione.

La sua apparizione come ospite nel finale della seconda stagione del drama della ABC non sarà quindi l’ultima e il suo personaggio, lo sceriffo Beau Arlen, è destinato a tornare occupando una posizione importante nella trama nei nuovi episodi prossimamente. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Beau è “un bravo ragazzo sicuro e affascinante del Texas che interviene come sceriffo temporaneo (e nuovo capo di Jenny Hoyt) per fare un favore al suo amico, lo sceriffo Tubb”.

Anche Jamie-Lynn Sigler, che si è unita alla serie nella seconda stagione come losca cameriera, Tonya, è stata promossa a regular della serie per la terza stagione.

Il finale di stagione intitolato “Catch a Few Fish“, presenterà una “lotta tra testa e cuore”, secondo la sinossi ufficiale. Le decisioni finali vengono prese mentre Jenny lavora per trovare Travis prima che raggiunga un pericoloso punto di non ritorno. Nel frattempo, Ren e Jag trovano un nuovo legame familiare e decidono insieme come gestire il padre ora che ha superato il suo limite. Dopo aver ricevuto una sorprendente sorpresa da Scarlett, Cassie cambia per sempre il corso delle sue indagini. Con Tubb fuori servizio per il momento, un nuovo sceriffo arriva in città; e dopo aver conosciuto a fondo Cassie e Jenny, sembra che possa restare per un po’.

Gli altri progetti imminenti di Jensen Ackles includono il suo ruolo nella terza stagione di The Boys di Prime Video (che tornerà venerdì 3 giugno) e la narrazione nella serie prequel di Supernatural, The Winchesters.