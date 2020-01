Jared Padalecki torna sul set di Supernatural con Jensen Ackles e Misha Collins per gli “ultimi 60 giorni” di riprese

Jared Padalecki torna sul set di Supernatural con gli occhi gonfi di lacrime pronto a ricordarci che presto arriverà la parola fine. Le vacanze ci hanno riportato al passato tra maratone e nuove serie da iniziare e in molti hanno messo in stand by il fatto che presto dovremo dire addio a Supernatural ma anche all’allegra compagnia formata da Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins. I tre sono pronti a rientrare a Vancouver “a casa” per gli ultimi 60 giorni insieme sul set della serie e i fan non possono far altro che tornare a disperarsi.

The CW nei giorni scorsi ha rinnovato le sue serie, ben 13 show, e fa strano non vedere nella lista Arrow e Supernatural ma per loro è arrivato il momento di girarsi dall’altra parte e lasciare vacante il loro posto sia in tv che nel cuore dei fan. Per Stephen Amell si è trattato di otto, intensi, anni, ma per i fratelli Winchester quasi il doppio e questo fa male non solo al pubblico ma anche a loro che si preparano a vivere una vita del tutto diversa dalla prossima primavera in poi, nel bene e nel male.

La pausa invernale di Supernatural 15 sta per terminare e mentre la serie sta per tornare in onda, almeno negli Usa, il cast fa ritorno sul set di Vancouver per l’ultimo periodo di riprese. Proprio nelle scorse ore, Jared Padalecki ha pubblicato su Instagram la rasatura della sua ultima barba e il ritorno al suo aspetto da Sam Winchester e lui stesso ha scritto sui social:

“Addio barba con la fine delle vacanze. Sei stato un amico intimo negli ultimi 15 anni…. Ciao Sam Winchester. Portaci a casa”.

Ecco il messaggio in cui vediamo l’attore con e senza barba:

A lui si è unito Misha Collins che ha pubblicato una foto di Jensen Ackles sul set accanto a una tavola in cui si ricorda che si è arrivati alla soglia degli ultimi 60 giorni di riprese della serie, scrivendo: “Sono rimasti solo 60 giorni di riprese dopo 15 anni e QUALCUNO sta avendo un momento difficile da tenere insieme”.

Ecco la foto postata su Instagram:

Supernatural ritorna su The CW negli Usa il 16 gennaio per l’ultima metà della sua ultima stagione ma sul set si sta lavorando agli episodi che vedremo in primavera, gli ultimi della stagione e della serie. Pronti per altre lacrime e ultimi addii? Intanto, in Italia, su Rai4 continua la programmazione della 13esima stagione nel fine settimana, quando riusciranno i fan a mettersi in pari per dire addio ai loro amati fratelli Winchester?