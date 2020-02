Prezzo Samsung Galaxy S20 già scontato fino a 330 euro con permuta Samsung, Huawei, Apple

Nuovo hardware e nuova campagna di permuta ufficiale. Se il prezzo del Samsung Galaxy S20 appare più che mai elevato a molti utenti, è bene sapere che ognuno dei dispositivi S20 standard, Plus e Ultra presentato ieri è il protagonista del nuovo programma Samsung Value. Quest’ultimo consente di risparmiare sul dispositivo fino a ben 330 euro sul valore di listino iniziale dei top di gamma.

L’iniziativa di permuta è del tutto simile a quella già messa in campo negli anni scorsi per altre ammiraglie, da ultimo per il Galaxy S10. Dando indietro un vecchio dispositivo Samsung ma anche Huawei Apple o di altri brand, il nuovo acquirente ha diritto ad uno sconto immediato in carrello acquistando il dispositivo attraverso il sito ufficiale e ad un rimborso successivo garantito dal partner del produttore Opia che si impegna ad acquistare l’usato.

Come funziona la permuta che sconta il prezzo del Samsung Galaxy S20

Il regolamento completo dell’iniziativa di permuta pensata per il Samsung Galaxy S20 è riportato a questo collegamento. Come già accennato, nel momento dell’acquisto di una delle nuove ammiraglie, il cliente dichiara di possedere uno specifico smartphone Samsung, Apple o Huawei e di volerlo vendere. A quel punto, in fase di transazione, viene riconosciuto un valore commerciale all’usato, parte di questo si trasforma in sconto immediato nel carrello. Il resto, al contrario, verrà rimborsato su un IBAN fornito in fase di acquisto, seguendo delle specifiche tempistiche. Dopo la ricezione della nuova ammiraglia, proprio il partner Opia già menzionato invierà una mail all’acquirente invitandolo a spedire il dispositivo usato (ripristinato e dunque senza dati e password, con il caricabatteria in dotazione e in scatolo originale) seguendo pure delle specifiche istruzioni di imballaggio. Il telefono deve essere consegnato entro e non oltre 15 giorni dalla prima comunicazione.

Sempre Opia, a seguito della ricezione dello smartphone usato, valuterà il vecchio dispositivo e confermerà l’erogazione del rimborso. Quest’ultimo verrà accreditato in automatico, senza che il cliente faccia più nulla, sull’IBAN fornito in fase di acquisto entro 30 giorni dalla mail che certifica l’accettazione della permuta.

Quale sconto sul prezzo Samsung Galaxy S20 con un dispositivo Samsung?

Lo sconto maggiore sull’acquisto del Samsung Galaxy S20 si otterrà naturalmente dando indietro uno degli ultimi esemplari della serie Galaxy. In particolare con il Galaxy Note 10 Plus, il risparmio garantito arriva fino a 330 euro. Lo stesso discorso vale anche per il Note 10 standard e la serie Galaxy S10 (fatta eccezione per il modello S10e). Niente male anche il valore attribuito ai Galaxy S9 e via via ad altri device meno recenti fino addirittura alla serie Galaxy S6, secondo lo schema qui riportato.

Quale sconto sul prezzo Samsung Galaxy S20 con un dispositivo Huawei?

Anche i dispositivi Huawei possono essere conferiti all’interno del programma Samsung Value con la prospettiva di ottenere uno sconto sul prezzo del Samsung Galaxy S20. Il Huawei Mate 30 Pro è il dispositivo che offre la migliore valutazione possibile ossia, tra sconto immediato e successivo rimborso, di 263 euro. Un minor risparmio è invece abbinato al Huawei P30 Pro ossia pari a 230 euro, mentre il P30 standard vale 186 euro. Da notare come il medio di gamma P30 Lite sia valutato anche di più, ossia 190 euro.

Quale sconto sul prezzo Samsung Galaxy S20 con un dispositivo Apple?

Le quotazioni per le valutazioni dell’usato tornano a salire con i melafonini Apple. Lo sconto che è possibile maturare proprio con iPhone vecchi ma soprattutto nuovi è importante. Naturalmente è con il tris d’assi iPhone X, XS e XR che si risparmierà maggiormente, ossia 330 euro (anche se con quote di sconto immediato e rimborso successivo abbastanza diverse). I melafonini inclusi nel programma sono molti e pure abbastanza datati, fino al più vecchio iPhone 6 che pure vale 104 euro.