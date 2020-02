Primi dettagli su The Third Day con Jude Law: come sarà “la prima serie tv immersiva al mondo”

Smessi – per sempre? – i panni di Lenny Belardo, Jude Law ha in programma di tornare sul piccolo schermo per The Third Day, miniserie in sei episodi coprodotta da HBO e Sky e creata da Dennis Kelly e Felix Barrett.

Nel corso di un evento di presentazione della propria programmazione futura, Sky ha svelato i primi dettagli di una serie definita il primo drama televisivo immersivo al mondo, con un evento innovativo messo in scena dal vivo come parte integrante della serie.

The Third Day racconterà tre storie indipendenti ma interconnesse. Due di esse saranno distribuite fra i sei episodi della miniserie, mentre la terza sarà rappresentata dal vivo in Regno Unito.

La prima, Summer, si articolerà in tre episodi e racconterà la storia di Sam (Jude Law), il quale, giunto su una remota isola della costa britannica, entrerà a contatto con un gruppo di isolani misteriosi. Lontano dalla sua vita precedente, Sam si sentirà sopraffatto dai rituali dell’isola e si ritroverà ad affrontare un vecchio trauma.

La linea fra realtà e fantasia si farà labile, e così l’uomo intraprenderà un viaggio emotivo che lo opporrà agli abitanti dell’isola e metterà a repentaglio le tradizioni e lo stile di vita di questi ultimi.

La seconda storia si svolgerà in un teatro del Regno Unito e coinvolgerà gli spettatori in un grande evento teatrale immersivo. Il pubblico osserverà lo svolgimento della storia in tempo reale, e allo stesso tempo sarà possibile seguirne le varie fasi online da ogni angolo del mondo.

La terza e ultima storia di The Third Day è Winter, distribuita nei tre episodi conclusivi della serie. La protagonista sarà Helen (Naomie Harris), una donna volitiva e anticonformista giunta sull’isola in cerca di risposte. Il suo arrivo segnerà però il punto di non ritorno nella complessa battaglia per le sorti dell’isola.

È Felix Barrett, cocreatore della serie, a definire l’unicità di The Third Day:

Nutro da molto tempo l’ambizione di raccontare una storia che spazi fra la televisione e una messa in scena dal vivo. The Third Day sarà allo stesso tempo una serie tv e un mondo in cui si potrà entrare, che darà agli spettatori la possibilità di vivere e respirare la storia narrata.

Per quanto riguarda le ispirazioni tematiche della serie, i primi dettagli arrivano dall’altro cocreatore, Dennis Kelly:

Volevo fare una serie inquietante e sconvolgente, che allo stesso tempo affrontasse paure più profonde di quelle scatenate da un horror. I temi che affronteremo in The Third Day sono delle ossessioni che nutro da molto tempo. Si parlerà di perdita e speranza e come entrambe le cose possano alterare la mente in modi sorprendenti e brutali.

I primi interpreti confermati nel cast di The Third Day sono Jude Law, Naomie Harris, Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine. La serie è una coproduzione HBO-Sky in collaborazione con Plan B Entertainment, Punchdrunk International, Dennis Kelly, Adrian Sturges, Kit de Waal e Dean O’Loughlin.

The Third Day andrà in onda su HBO e Sky Atlantic e sarà disponibile on demand su NOW TV nel 2020.