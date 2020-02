Tutto pronto per “Narcos: Messico 2” con orario di uscita in Italia su Netflix il 13 febbraio

Torna attuale il tema di “Narcos: Messico 2“, la serie TV in uscita domani 13 febbraio su Netflix, con tutte le informazioni del caso a proprio dell’orario in cui si potrà consultare. Dopo aver analizzato tutti i dettagli sulla trama e su ciò che in linea di massima dovrebbe avvenire, dunque, è giunto il momento di passare a questioni più concrete. Del resto, lo spostamento del focus dalla Colombia al Messico con la precedente stagione non ha fatto calare la soglia di attenzione e l’interesse del pubblico italiano su questa produzione.

Orario di uscita di “Narcos: Messico 2” in Italia il 13 febbraio

La storia recente di Netflix, più in particolare, ci dice che con ogni probabilità “Narcos: Messico 2” avrà un preciso orario di uscita domani 13 febbraio all’interno della piattaforma. Appuntamento attorno alle 9 del mattino, qualora abbiate voglia di lanciare subito il primo episodio dopo la convincente prima stagione di questo nuovo corso. Cast degno erede dei personaggi che hanno coperto ruoli delicati come quelli di Escobar e del Cartello di Calì, al netto di una sceneggiatura non apprezzata da tutte le persone chiamate in causa. A partire proprio dal figlio di Escobar.

Anche “Narcos: Messico 2” vedrà come volto principale Miguel Angel Felix Gallardo (rappresentato da un magistrale Diego Luna), grazie al quale potremo capire come il suo impero abbia raggiunto dapprima picchi elevatissimi, prima dell’inevitabile crollo. C’è grande curiosità anche attorno alla figura di El Chapo, altro spietato boss messicano cresciuto con il trascorrere degli anni e che, nel frattempo, abbiamo imparato a conoscere meglio con una serie Netflix a lui dedicata.

Insomma, tutto pronto per “Narcos: Messico 2”, con uscita in programma domani 13 febbraio in Italia. Ricordate l’orario riportato in precedenza per quanto riguarda la probabile disponibilità su Netflix.