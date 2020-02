I 6 dispositivi Honor più popolari a febbraio 2020: ecco i prezzi più bassi

La domanda per i device Honor in Italia è in continua crescita. Non mi riferisco ai soli smartphone, ma soprattutto non parlo esclusivamente di Honor 20, che di recente è andato incontro ad un’ulteriore svolta per quanto riguarda il suo sviluppo software come avrete notato attraverso il nostro approfondimento. Ecco perché oggi 12 febbraio voglio parlarvi dei sei prodotti di questo brand che attualmente risultano molto popolari in Italia, indicandovi anche dei prezzi consigliati.

I 6 Honor più popolari il 12 febbraio e prezzi consigliati

Scendendo maggiormente in dettagli e analizzando nel concreto lo stato attuale dei sei prodotti Honor che attualmente possiamo considerare più popolari, credo sia opportuno analizzare in primis le offerte per Honor 9X, che attualmente risulta disponibile nella colorazione Midnight Black al prezzo di 229,99 euro tramite MediaWorld. Come accennato, poi, massima attenzione anche nei confronti dell’apprezzatissimo Honor 20, acquistabile nella colorazione Midnight Black e Sapphire Blue al prezzo di 349 euro su Unieuro.

Andando avanti, troviamo Honor 20 Lite, che risulta dal canto suo disponibile nella colorazione Phantom Blue al prezzo di 199,99 su MediaWorld, mentre chi desidera un Honor 20 Pro se lo potrà assicurare nella colorazione Phantom Blue al prezzo di 449 euro, sempre su MediaWorld. L’ultima parentesi la dedico agli indossabili, con Honor Band 5 disponibile in tre colorazioni al prezzo consigliato di 29,90 euro, mentre Honor Magic Watch 2 si può acquistare a partire da 179 euro.

Dunque, valutate con grande attenzione tutte le offerte di questi giorni, in modo che possiate scegliere il dispositivo Honor più adatto alle vostre esigenze in un momento storico nel quale il produttore asiatico pare fare la differenza. Avete trovato qualcosa in grado di attirare la vostra attenzione? Sono migliori le offerte Amazon riportate oggi 12 febbraio? Fatecelo sapere commentando l’articolo qui di seguito, in attesa di ulteriori campagne legate a questo brand.