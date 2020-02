Riprende a tutta la diffusione di EMUI 10 su Honor 20 dal 10 febbraio

Ci sono buone notizie da portare alla vostra attenzione oggi 10 febbraio per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10 a bordo di una serie di device come quella legata ai vari Honor 20. Dopo i rallentamenti del mese scorso, che vi abbiamo documentato con un articolo specifico, questo lunedì pare che il trend stia cambiando per il top di gamma che ha visto la luce nel 2019. Proviamo dunque ad analizzare più da vicino le notizie che abbiamo raccolto per voi nel corso delle ultime ore.

La svolta su EMUI 10 per i possessori di un Honor 20

Stando a quanto riportato da Huawei Central, infatti, la situazione si sta sbloccando una volta per tutte, in riferimento al pubblico che ha deciso di puntare su un Honor 20. Proprio in queste ore, nello specifico, gli utenti che hanno deciso di puntare su Honor View 20 e Honor 20 hanno riferito di aver iniziato a ricevere l’aggiornamento contenente Magic UI 3.0 e Android 10. Lo stesso pacchetto software che, a conti fatti, era stato temporaneamente sospeso il mese scorso senza fornire spiegazioni ufficiali e dettagliate in merito.

Poche settimane, infatti, lo staff aveva fornito una scarna nota ufficiale dopo essere stato interpellato sulla questione. In particolare, ci era stato riferito che la versione stabile di Android 10 per Honor 20 fosse stata temporaneamente sospesa. Al contempo, Honor ci aveva anche informato che avrebbe iniziato a rilasciare l’aggiornamento con Android 10 entro la seconda settimana di febbraio 2020, ribadendo di apprezzare la comprensione e pazienza del pubblico.

Detto questo, non possiamo fare altro che attendere i riscontri da parte del pubblico coinvolto nella distribuzione del suddetto aggiornamento, in attesa di segnali concreti anche dal produttore sul modo in cui si è intervenuti per migliorare EMUI 10 a bordo di Honor 20. A voi come stanno andando le cose da alcuni giorni a questa parte?