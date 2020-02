Le migliori serie TV fantasy romantiche su Prime Video

All’interno del catalogo di Amazon Prime Video l’offerta di serie TV è davvero completa, infatti si possono trovare anche programmi particolari come le serie TV fantasy romantiche. Ad esempio, ci sono le 7 stagioni di Once Upon a Time, per gli appassionati del genere favola Disney, l’originale d’animazione Undone, oppure la serie TV anime Wotakoi – L’Amore è Complicato per gli Otaku. Ecco alcune delle migliori serie TV romantiche fantasy da vedere su Prime Video.

Undone

Una delle serie TV romantiche fantasy più appassionanti su Amazon Prime Video è Undone, una serie televisiva surreale composta da 8 episodi. I creatori sono Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy, l’ideatore e la sceneggiatrice di BoJack Horseman, considerato da molti come un vero capolavoro d’animazione. Senza dubbio il format è unico e originale, grazie alle tecniche sperimentali utilizzate per la realizzazione di questa serie suggestiva e appassionante. La storia parte quando la protagonista Alma Winograd-Diaz comincia ad avere allucinazioni dopo un grave incidente, vedendo il defunto padre che la aiuterà a scoprire il suo grande dono, la capacità di viaggiare nel tempo.

Carnival Row

Serie TV fantasy e romantica, Carnival Row è una produzione originale Amazon Studios disponibile all’interno del catalogo Prime Video. Si tratta in particolare di un’ambientazione storica nell’epoca vittoriana, con la presenza di uno strano connubio tra esseri magici e umani, con la storia d’amore tra Rycroft Philostrate e Vignette Stonemoss a rendere la trama più sentimentale. Stellare il cast con Orlando Bloom e Cara Delevingne, per una serie televisiva ideata da René Echevarria e Travis Beacham composta da una stagione e 8 episodi, in attesa che la produzione si metta al lavoro per il proseguo di questa incantevole storia.

La Fantastica signora Maisel

Da non perdere per gli appassionati delle serie TV fantasy e romantiche, La Fantastica Signora Maisel è disponibile su Prime Video con l’attesa terza stagione. Complessivamente la serie si è già portata a casa tantissimi riconoscimenti, con ben 3 Golden Globe e 16 Emmy Awards, un grande successo per una produzione originale Amazon Studios. La trama è incentrata sulle vicende della casalinga ebrea Miriam Midge Maisel, con ambientazione nel 1958 a New York, dove dopo l’abbandono del marito Joel Miriam inizia una strabiliante carriera come comica in un club della città. Tante le sorprese per la terza stagione, per una serie da guardare tutta d’un fiato.

Emerald City

Purtroppo, non ci sarà la seconda stagione in quanto la serie è stata cancellata, allo stesso tempo è ancora presente in streaming su Amazon Prime Video la prima stagione di Emerald City, serie TV romantica fantasy piuttosto intrigante. Realizzata nel 2017 conta 10 episodi, con un cast formato dagli attori Adria Arjona, Oliver Jackson Cohen e Vincent D’Onofrio, ideata da Matthew Arnold e prodotta dalla Universal Television. La storia sembra rifarsi alla saga di Games of Thrones, con scenari di streghe, maghi e creature fantastiche per una lotta di supremazia all’ultima magia nera. La serie ha poco a che vedere con il romanzo de Il mago di OZ, ma più con una storia di streghe, dove rimane la protagonista Dorothy in questa nuova veste.

Once Upon a Time

Fortunata serie TV fantasy romantica, Once Upon a Time è presente su Prime Video di Amazon con tutte le 7 stagioni, per un totale di ben 155 episodi. Ideata da Adam Horowitz e Edward Kitsis, la serie è ispirata alle favole della Disney, rappresentando un mondo surreale e fantastico dove tutto è possibile, anche incontrare personaggi come la Regina Cattiva, Biancaneve, Capitan Uncino e Peter Pan. Nel cast attori del calibro di Jennifer Morrison, Lana Parrilla, Dania Ramirez e Ginnifer Goodwin, per un format veramente divertente e originale, in grado di appassionare e far rivivere qualche ricordo delle vecchie e indimenticabili favole della Disney.

Wotakoi – L’Amore è Complicato per gli Otaku

Tra le serie TV romantiche fantasy da vedere assolutamente c’è anche Wotakoi – L’Amore è Complicato per gli Otaku, una serie anime tra le novità di Amazon Prime Video. Nella piattaforma di streaming video on demand è presente tutta la prima stagione con 11 episodi, da Narumi e Hirotaka si incontrano di nuovo fino a L’Amore è Complicato per gli Otaku. La trama vede Narumi cambiare lavoro e incontrare un amico di quando bambina, Hirotaka, instaurando una difficile relazione in quanto sono entrambi otaku, lei fan del genere yaoi lui invece dei videogiochi.

Amazon Prime Video: come funziona, costi e vantaggi

Per vedere alcune delle migliori serie TV fantasy romantiche basta abbonarsi ad Amazon Prime, il servizio esclusivo per gli abbonati premium dell’e-commerce americano. All’interno del pacchetto, infatti, sono compresi tantissimi servizi, non solo le consegne gratuite e le offerte a tempo dedicate, ma anche l’accesso alla piattaforma musicale Prime Music, Twitch Prime per seguire i gamer più bravi del momento, Prime Reading per scaricare centinaia di e-book e Prime Video.

Con Amazon Prime Video è possibile guardare in streaming e on demand le serie TV più gettonate del momento, tantissimi film, documentari, contenuti per bambini e le attesissime produzioni originali Amazon Studios. Il servizio è disponibile nella versione desktop per pc, oppure per Smart TV, tablet e smartphone scaricando l’apposita app Prime Video, presente su Google Play Store per device Android e Apple Store per dispositivi iOS. Nella modalità mobile è possibile anche scaricare film e serie TV, per vederli in qualsiasi momento offline assistendo fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

I costi di Prime Video sono quelli dell’abbonamento di Amazon Prime, quindi 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno. Quest’ultima soluzione consente di risparmiare il 25% pagando appena 3 euro al mese, tuttavia entrambe le opzioni offrono un periodo di prova di 30 giorni gratuiti e la disdetta in ogni momento, senza penali o commissioni aggiuntive. Tra i vantaggi di Amazon Prime Video c’è la selezione unica di contenuti video, le produzioni originali di film e serie TV premiate, oltre alla qualità 4K con HDR10 che permette di godere appieno dell’alta risoluzione.