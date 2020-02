Come seguire la presentazione dei Samsung Galaxy S20 oggi 11 febbraio: orario in Italia e streaming

C’è grande attesa oggi 11 febbraio per gli utenti che sono interessati a seguire la presentazione dei vari Samsung Galaxy S20 che verranno svelati in giornata. In tanti si chiedono quale sia l’orario in Italia da appuntare nel proprio calendario, ma anche cosa si debba fare per seguire l’evento in diretta streaming. Cerchiamo dunque di riepilogare tutte le informazioni disponibili, fermo restando il fatto che alcuni giorni fa abbiamo già fornito delle dritte in merito.

Orario in Italia per la presentazione dei Samsung Galaxy S20

Partiamo dal presupposto che potete avere come punto di riferimento l’apposita pagina web che è stata lanciata dal produttore coreano in vista della presentazione dello stesso Samsung Galaxy S20. L’orario di riferimento qui in Italia è chiaro e preciso: l’evento organizzato dal colosso coreano, infatti, prenderà il via alle 20 qui da noi. Probabile che si sfiorino le due ore in questo frangente, considerando l’elevato numero di prodotti che verranno svelati, anche se gli standard di Samsung non mi fanno escludere aprioristicamente un taglio abbastanza significativo in questo senso.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla diretta dell’11 febbraio

La presentazione di questa sera ci mostrerà la scheda tecnica e i punti di forza dei vari Samsung Galaxy S20. Oltre al modello “base”, avremo ovviamente anche la versione Plus, senza dimenticare il device Ultra. Grandi aspettative anche nei confronti del Samsung Galaxy Z Flip, il pieghevole che ha tutte le carte in regola per fare la differenza nel corso dei prossimi mesi. Insomma, un appuntamento ricco di spunti interessanti per chi segue da vicino il produttore asiatico.

Dunque, appuntamento alle 20 di questa sera, con orario prestabilito per la presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S20 e del Samsung Galaxy Z Flip, con la possibilità di seguire l’evento direttamente qui di seguito grazie al video incentrato sulla diretta streaming.