Come vedere la presentazione del Samsung Galaxy S20: video diretta streaming di martedì 11 febbraio

La presentazione del Samsung Galaxy S20, ma anche del pieghevole Galaxy Z Flip e delle nuove Galaxy Buds+ andrà di scena, come tutti ormai sanno, il prossimo 11 febbraio. Come seguire la diretta streaming del primo evento Unpacked di questo 2020? Naturalmente il produttore metterà in campo tutti i suoi canali ufficiali per promuovere le importantissime uscite hardware ed ecco di seguito riportati i dettagli per non perdersi il momento hi-tech.

La presentazione del Samsung Galaxy S20 sarà di scena a San Francisco. Come già accaduto in passato, il produttore ha disdegnato il seppur vicino appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona a favore di un evento dedicato dall’ancora più ampio respiro internazionale proprio negli Stati Uniti. La diretta streaming partirà all’ora locale delle 11 di mattina: per noi italiani saranno le 20 di sera e dunque, almeno i fan del brand, dovranno ritardare la cena proprio per non perdersi il live in questione.

Già è possibile fornire ai lettori di OM OptiMagazine la pagina ufficiale sullla quale la presentazione del Samsung Galaxy S20 andrà in diretta streaming fra tre giorni. Il filmato sarà presente in questa pagina web visualizzabile da qualsiasi browser internet da desktop e da mobile, pure su smartphone Android come su iPhone.

Nelle ore immediatamente precedenti alla presentazione del Samsung Galaxy S20, il produttore non mancherà di caricare il filmato della diretta streaming del lancio anche sul suo canale YouTube. Al momento opportuno, non appena verrà condivisa la clip sul canale, questa verrà riportata anche in questa pagina. Per il live dell’evento via social, è consigliabile pure teenere sott’occhio l’account Twitter @SamsungMobile.

Va ricordato che alla presentazione del Samsung Galaxy S20 (in versione standard, Plus e pure Ultra) seguirà di certo il via ai preordini per la serie e pure per il pieghevole Galaxy Z Flip. Per il via reale alle vendite, al contrario, bisognerà aspettare il prossimo 6 marzo.