Prime tracce sugli scatti effettuati con Samsung Galaxy S20 ed il suo zoom 30x

Ci sono ulteriori anticipazioni molto interessanti a proposito del Samsung Galaxy S20. A poche ore dalla sua presentazione ufficiale, in programma domani 11 febbraio, bisogna analizzare più da vicino la sua fotocamera. Dopo avervi parlato del probabile prezzo di listino per le diverse versioni che toccheremo con mano nelle prossime settimane anche qui in Italia (trovate un approfondimento in merito sulle nostre pagine), questo lunedì possiamo prendere in esame il primo scatto che mostra il potenziale dello zoom 30x.

La prima foto del Samsung Galaxy S20 con zoom 30x

Grazie al contributo fornito da SamMobile, possiamo dunque concentrarsi sull’effetto che otterremo con una foto scattata tramite il Samsung Galaxy S20. In particolare, lo zoom 30x sembra avere tutte le carte in regola per fare la differenza. Per avere un’idea più chiara dell’argomento trattato in questo frangente, vi rimando direttamente al tweet di cui tanto si parla in queste ore, con cui potremo farci un’idea più precisa del potenziale della fotocamera montata a bordo del top di gamma Android.

Vi ricordo che l’eventuale adozione di uno zoom 30x da parte dei vari Samsung Galaxy S20 rappresenterebbe una novità non di poco conto rispetto a quanto riscontrato in precedenza. Gli attuali top di gamma Galaxy, infatti, offrono uno zoom digitale massimo di 10x, quindi quello ipotizzato in questi giorni sarebbe effettivamente un aggiornamento sostanziale, reso possibile dallo sviluppo di queste fotocamere ad alta risoluzione.

Vi ricordo anche che, ad oggi, si prevede che la serie Samsung Galaxy S20 possa essere dotata di teleobiettivi da 64 MP, che verranno utilizzati anche per la registrazione video 8K. Dal canto suo, il Samsung Galaxy S20 Ultra passerà allo zoom digitale fino a 100x , grazie alla sua fotocamera principale da 108 MP. Insomma, fate molta attenzione a quello che verrà svelato nella giornata di domani.