Non piacerà il listino prezzi dei Samsung Galaxy S20: fino a più di 1500 euro

A due giorni dall’uscita dei nuovi Samsung Galaxy S20, abbiamo a disposizione l’intero listino prezzi delle imminenti tre ammiraglie nelle versioni standard, Plus e Ultra. In effetti, nei giorni scorsi, sono circolate molte voci sui valori commerciali dei tre smartphone ma quelle oggi pubblicate sono statecondivise dalla fonte tedesca Winfuture.de, già nota in passato per indiscrezioni puntuali su nuovo hardware in uscita.

Quanto costerà il Samsung Galaxy S20 nella sua versione standard e più economica? Per l’esemplare di partenza da 8 GB di RAM e 128 GB di storage con supporto solo al 4G bisognerà sborsare già tra gli 899 e i 909 euro. Al contrario, per la controparte 5G con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ecco che la spesa da affrontare rientrerà tra i 999 e i 1009 euro.

Quale sarà invece il trattamento commerciale riservato si Samsung Galaxy S20 Plus? La variante da 8 GB e 128 GB in 4G dovrebbe essere venduto ad un prezzo compreso tra i 999 e i 1009 euro. Al contrario, l’esemplare 5G da 12 GB di RAM e 128 GB di storage arriverebbe a tuota 1099 o 1109 euro.

Per finire, a circa 48 dal lancio delle nuove ammiraglie, non mancano neanche i dettagli relativi al valore commerciale del Samsung Galaxy S20 Ultra. Il top di gamma assoluto di questo 2020 giungerà sicuramente in due varianti ma entrambe 5G. Il modello da 12 GB di RAM e 128 GB di storage non costerebbe meno della ragguardevole cifra di 1349 o 1359 euro. A questo primo esemplare, già super accessoriato se ne aggiungerebbe un secondo da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. In quest’ultimo caso la spesa da affrontare supererà anche i 1500 euro, per un esborso compreso tra i 1549 e 1559 euro.

Il dato e tratto oramai e magari, solo con qualche decina di euro di scarto, abbiamo già una concreta idea di quanto costerà acquistare i nuovi Samsung Galaxy S20. Manca all’appello solo la presentazione del nuovo hardware che potrà essere seguita attraverso tutti i canali ufficiali del produttore.