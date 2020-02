Diodato e Nina Zilli a Sanremo scatenati nel rock’n’roll con 24mila Baci di Adriano Celentano (video)

View this post on Instagram

Probabilmente avrete letto in giro che nella serata del Festival dedicata alle cover sanremesi porterò 24000 baci. Chi è venuto almeno una volta a un mio concerto non sarà sorpreso più di tanto da questa scelta. Io amo il rock’n’roll da sempre e in questi anni non avevo ancora avuto occasione di poter rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani, tra i più importanti promotori del rock’n’roll nel nostro paese, il grandissimo Adriano Celentano. Beh, questa mi è sembrata davvero una buona occasione, anche per divertirsi un po’. Ho preparato un arrangiamento molto particolare che non vedo l’ora di farvi ascoltare e ho chiesto a un’artista che stimo e che questa materia la conosce molto bene di venire a duettare con me. E allora, restiamo in mood sanremese: “Di Celentano, Leoni, Vivarelli, Fulci, 24000 baci, cantano Diodato e Nina Zilli.” #diodato #ninazilli #24000baci #sanremo2020