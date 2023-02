Così Speciale è il nuovo singolo di Diodato che dà il titolo al prossimo album in uscita. Ancora una volta il cantautore dimostra l’assoluta capacità di raccontare il vissuto toccando le corde più intime del fortunato ascoltatore, grazie alla scelta della ballad e dell’essenzialità.

Il nuovo singolo di Diodato

Così Speciale è un crescendo emozionale in cui spiccano il pianoforte e la voce. Quel che racconta l’artista di Aosta è la parte più poetica della fine di una relazione, fotografata da una stanza vuota nella quale sbirciamo dalla finestra come per ripercorrere quanto di bello è rimasto nonostante sia stata scritta la parola fine.

L’emozione dei ricordi è scandita dal crescendo dell’arrangiamento, dove ogni nota è pesata per aggiungere un senso a un testo già profondo e quasi feroce nello stile utilizzato. Del resto Diodato ci ha abituati alla sua poetica dai tempi di Fai Rumore e Che Vita Meravigliosa.

Il nuovo singolo di Diodato sarà fuori venerdì 3 marzo e, come già detto in apertura, sarà il titolo del suo nuovo album in uscita il 24 marzo. Il disco Così Speciale sarà la quinta esperienza in studio del cantante di Aosta a tre anni di distanza da Che Vita Meravigliosa (2020).

Di seguito la tracklist del disco:

01 Ci Vorrebbe Un Miracolo

02 Così Speciale

03 Ormai Non C’Eri Che Tu

04 Che Casino

05 Occhiali Da Sole

06 Buco Nero

07 Ci Dobbiamo Incontrare

08 Se Mi Vuoi

09 Lasciati Andare

10 Vieni A Ridere Di Me

Il tour

Non solo un nuovo disco: Diodato tornerà sul palco in aprile con ben 5 date seguite da altre cinque nelle città più importanti d’Europa, da Madrid a Praga fino all’ultima data a Roma del 27 luglio.

Sul palco Diodato presenterà una setlist tutta nuova con i brani del nuovo album e il successo sanremese, oltre ai grandi classici del suo repertorio.

