L’instore tour di Diodato è già imminente, e il cantautore di Aosta non vede l’ora di riabbracciare i suoi fan per presentare Così Speciale, il suo nuovo album in uscita il 24 marzo. La deadline della pubblicazione corrisponde con la prima data, come tradizione comanda, e per i fan sarà un’occasione unica per un incontro intimo con l’artista di Fai Rumore.

A proposito del nuovo album, anticipato dalla title-track, una struggente ballata, Diodato ha parlato di un lavoro svolto “con cura e silenzioso” nel corso del quale si è circondato di “musicisti straordinari”. All’interno troveremo “fiori lievi e potenti che crescono nonostante il brutto”.

L’instore tour di Diodato: tutte le date

24/03 MILANO – LaFeltrinelli, piazza Duomo 18:30

25/03 ROMA – LaFeltrinelli, Appia 18:00

27/03 TORINO – LaFeltrinelli, presso OffTopic 18:00

28/93 BARI – LaFeltrinelli, Via Melo 18:00

29/03 TARANTO – Mondadori, prezzo Spazioporto 20:00

30/03 PALERMO – LaFeltrinelli, Via Cavour 18:00

Nell’annunciare l’instore tour, Diodato ha scritto:

“Una cosa mi sembra chiara, ci dobbiamo incontrare. E prima di farlo cantando insieme nel prossimo tour, avremo un’altra occasione nell’instore tour”.

Così Speciale, la tracklist del nuovo album

Così Speciale sarà il quinto album di Diodato dopo Che Vita Meravigliosa (2020). Di seguito la tracklist:

01 Ci Vorrebbe Un Miracolo

02 Così Speciale

03 Ormai Non C’Eri Che Tu

04 Che Casino

05 Occhiali Da Sole

06 Buco Nero

07 Ci Dobbiamo Incontrare

08 Se Mi Vuoi

09 Lasciati Andare

10 Vieni A Ridere Di Me

Diodato ha raccontato ai suoi fan di aver impiegato tanto tempo per lavorare sull’album, per questo lo definisce “così speciale” come il titolo suggerisce. “In queste parole non ci sono solo io, c’è anche un noi“, dice il cantautore.

Continua a leggere su optimagazine.com