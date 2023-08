Un’atmosfera che solo la chitarra acustica può dare, con quelle nozze tra intimità e leggerezza di cui una buona canzone può farsi messaggera, specie se accompagnata da un testo lucido e una voce che negli anni ha conquistato tanti cuori. Il nuovo singolo di Diodato è Ci Vorrebbe Un Miracolo, estratto dall’ultimo album Così Speciale (2023), ma siamo ben lontani dalla classica canzone d’amore del cantautore valdostano che oggi, 30 agosto, spegne 42 candeline.

Ci Vorrebbe Un Miracolo, come il titolo suggerisce, è una canzone sul caos, lo stesso che ha dato il titolo all’ultimo disco di Fabri Fibra e che non vogliamo nominare quando parliamo di questo periodo storico. Croci, quelle dell’essere umano, trasportate in ogni decade e che non vengono mai smaltite né curate. Si riciclano, semplicemente, e diventano “strazio infinito” che in Diodato provocano un “disagio esistenziale” che gli fa gridare: “Sto per naufragare”, e che per questo lo spingono a cercare aiuto.

Non è un caso se Ci Vorrebbe Un Miracolo è accompagnato da un video ufficiale nato dalla stessa testa del suo cantautore, in cui vediamo noi stessi. Siamo intrappolati in una routine che ci viene presentata come lavoro, ma è un universo alienante nel quale veniamo imboccati di buone intenzioni, senza poter fare altro.

Siamo circondati da narcisisti che sui social ci mostrano sempre quanto siano felici, spesso per raccontarsela mentre in realtà, se osservati con la lente di ingrandimento del buonsenso, calpestano i detriti della loro catastrofe.

Diodato sa sempre trovare le parole giuste per raccontare un disagio, senza violenza. Peculiare è la sua delicatezza, scelta che a questo giro è ricaduta sull’arrangiamento ma che ritroviamo anche nella gentilezza con la quale ci dice che siamo sommersi da tutto, strozzati da tutto e tutti. Specialmente da noi stessi.

