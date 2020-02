Supergirl 4 su Italia1 per Elseworlds il crossover con The Flash 5 e Arrow 7 che lancia Batwoman: anticipazioni e programmazione

Sarà un pomeriggio movimentato quello di oggi per l’arrivo di Supergigl 4 su Italia1 per Elseworlds, il crossover con The Flash 5 e Arrow 7 che darà il via alla famosa Crisi che negli Usa è andata in onda tra dicembre e gennaio proprio in questa stagione. Italia1 accoglie l’eroina in gonnella interpretata da Melissa Benoist per l’evento visto che al sabato pomeriggio ha optato per un doppio episodio di The Flash 5 e un doppio episodio di Arrow 7 lasciando in panchina proprio Supergirl 4.

Chi temeva il peggio per il crossover non deve preoccuparsi perché Elseworlds andrà in onda oggi, 8 febbraio, su Italia1 a partire dalle 14.20. Il primo episodio sarà “Altrimondi”, il nono di The Flash 5, che farà da prima parte all’evento. Nell’episodio, Barry Allen e Oliver Queen si svegliano una mattina e si rendono conto di essere ognuno nel corpo dell’altro. Quando provano a spiegare al Team che c’è qualcosa che non va, non vengono creduti, ma rinchiusi. I due riescono a fuggire e arrivano a Smallville dove chiedono aiuto a Supergirl. Nel frattempo, Amazo, un robot capace di identificare i meta poteri e replicarli, sta distruggendo la città e toccherà ai tre eroi sconfiggerlo.

A seguire, alle 15.10, toccherà alla seconda parte nell’episodio 7×09 di Arrow in cui Oliver e Barry cercano di rientrare ciascuno nel proprio corpo. Insieme a Kara vanno a Gotham City per cercare il dottor Deegan e qui incontrano Kate Kane, alias Batwoman. Intanto Curtis, Felicity e Diggle scoprono la causa del cielo rosso e dei fulmini.

Chiuderà il crossover la terza parte con Supergirl 4 in cui tornato in possesso del Libro del Destino, il dottor Deegan ha nuovamente riscritto la realtà. Ora, Barry e Oliver sono due criminali noti come i Gemelli Trigger, lo stesso Deegan è il nuovo Superman di un mondo completamente assoggettato al suo volere e Kara è sua prigioniera. Tutti gli amici dei tre supereroi sono ora loro nemici, al servizio del malvagio kryptoniano. Flash, Green Arrow e Supergirl devono trovare il modo di riportare tutto alla normalità.

Il pomeriggio non si concluderà con la terza e ultima parte del crossover ma con l’episodio numero 10 di The Flash 5 dal titolo “Flash & Furious” in cui mentre Cisco, contrastato da Killer Frost, cerca una cura per “guarire” i Metaumani, una ex-militare Raya Van Zandt, fa evadere Joss Jackam (la Strega del Tempo) per farne una sua complice nel furto di alta tecnologia da una base ARGUS. Le due donne rubano un prototipo di auto capace di diventare invisibile, ma vengono fermate da Nora con l’aiuto della stessa Joss, pentita e decisa a costituirsi. Barry, fuori gioco per a causa della materia oscura, passa 24 ore in isolamento, mentre Cecile rientra al lavoro dopo la maternità, sostenendo proprio l’accusa nel processo a Joss.