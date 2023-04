Qual è la verità sul ritorno di Oliver Queen in The Flash 9? Finalmente la risposta è arrivata con la messa in onda dell’episodio che tutti stavano aspettando, almeno in Patria, ovvero quello che Stephen Amell ha definito il saluto perfetto. Nell’episodio, Bloodwork (Sendhil Ramamurthy) fa irruzione alla festa di compleanno di Barry per manipolare Wally West (Keiynan Lonsdale) in modo che diventi un condotto per il nuovo Multiverso così da infettarlo. Per fare questo, Wally toglie di mezzo Barry uccidendolo.

ATTENZIONE SPOILER!

Inizia da qui il viaggio verso il ritorno di Oliver in The Flash 9 visto che Barry finisce su Lian Yu, o almeno nella versione dell’aldilà in cui incontra Oliver come Spettro. Oliver rivela le informazioni sul Multiverso e convince Barry a tornare indietro non prima di aver rivelato che c’è una sorta di scappatoia: poiché il Multiverso è in pericolo, anche Oliver può tornare.

I due affrontano Bloodwork e Kid Flash e a loro si unisce Diggle (David Ramsey) che ottiene così un’inaspettata reunion con il suo migliore amico. I tre sconfiggono Bloodwork e il mondo ma il tempo di Oliver nel mondo dei vivi con i suoi amici è limitato visto che le regole su ciò che può e non può fare come Spettro sono molto specifiche.

Per Stephen Amell l’episodio rappresenta il saluto perfetto, non solo per Oliver Queen, ma anche per l’Arrowverse.”Per me, è stato un saluto assolutamente perfetto. Ho avuto modo di fare tutte le cose che volevo fare. Tornando come personaggio, ho avuto modo di avere scene con le persone che volevo ritrovare“.

L’episodio del ritorno di Oliver in The Flash 9 ha risolto anche il mistero legato a Diggle e Lanterna Verde. Il finale della serie di Arrow ha regalato ai fan dell’Arrowverse la risposta legata al momento in cui Diggle ha aperto una misteriosa scatola verde brillante che era caduta sulla Terra dallo spazio. Quando i due protagonista di Arrow finalmente si ritrovano, Oliver dice a Diggle che il cubo che ha trovato è stato progettato per tentarlo e che rifiutarlo è stata la cosa giusta da fare perché ‘i giorni più luminosi adesso saranno con la sua famiglia’.