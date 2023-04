Dopo tanti rumors, conferme e foto, è finalmente tutto pronto per il ritorno di Oliver Queen in The Flash 9 e non solo. Stephen Amell nei panni di Oliver Queen/Green Arrow, l’ultimo dei quali i fan hanno visto l’ultima volta durante “Crisis On Infinite Earths” quando Oliver si è sacrificato per salvare il Multiverso.

Stephen Amell è per tutti i fan del multiverso il vero e proprio capofila e non solo visto che, nei panni di Oliver Queen/Green Arrow, lo abbiamo visto sacrificarsi in “Crisis On Infinite Earths” per salvare tutti gli altri. Adesso The Flash torna con nuovi episodi questa settimana e proprio quello in onda mercoledì porterà sullo schermo una corsa particolare per Scarlet Speedster.

Ecco il promo del nuovo episodio di The Flash 9 con le prime immagini di Oliver Queen:

L’episodio “È la mia festa e morirò se voglio” vedrà non solo il ritorno di Stephen Amell nei panni di Oliver Queen ma anche quello di Keiynan Lonsdale nei panni di Wally West/Kid Flash, Sendhil Ramamurthy nei panni di Bloodwork e David Ramsey nei panni di John Diggle. Secondo i primi spoiler dell’episodio numero 9 di questa nona e ultima stagione, sembra che i fan avranno modo di vedere esattamente come The Flash è stato in grado di riportare in vita Oliver Queen quando l’episodio andrà in onda mercoledì, ma oltre alla riunione tra The Flash e Green Arrow, l’episodio conterrà anche quella che Gustin ha definito una “grande sequenza”. in termini di azione, forse una delle più intense mai fatte nella serie.

Alla regia dell’episodio c’è stata Danielle Panabaker, l’attrice che nella serie presta il volto a Caitlin Snow / Frost / Khione. Siamo sicuri che questo episodio non sarà una delusione?