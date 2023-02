La notizia che tutti i fan stavano aspettando è arrivata: Rick Cosnett in The Flash 9 sarà presente insieme ad altri due volti noti della serie, ma in quali vesti? Il nodo cruciale potrebbe essere proprio questo perché sì, sarà bello riavere Cosnett nella serie per il gran finale, ma tutto lascia presagire che il suo ruolo non sarà quello di un redivivo Eddie Thawne.

The CW ha confermato che Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy torneranno tutti per l’ultima stagione di The Flash ma non è detto che ritorneranno nei panni di Eddie Thawne, Reverse-Flash e XS, la figlia di Barry e Iris, almeno non alla luce del fatto che il doppelganger di Dark Multiverse The Red Death apparirà come cattivo nella stagione, si tratterà quindi di versioni alternative anche per loro (vedi Cobalt Blue per Cosnett)?

Lo showrunner Eric Wallace ha commentato la presenza di Rick Cosnett in The Flash 9 ai microfoni di Entertainment Weekly . “È particolarmente meraviglioso dato che Rick è stato parte integrante della stagione inaugurale dello show. Quindi riaverlo per aiutarci a concludere l’incredibile corsa di nove anni del nostro show è stato più che un privilegio”.

Nei giorni scorsi è stato rivelato che anche Stephen Amell tornerà in vita nei panni di Oliver Queen/Green Arrow in un episodio che vedrà anche David Ramsey e Keyinan Lonsdale (John Diggle e Wally West) protagonisti e a spiegare un po’ meglio come è nata questa decisione è stato lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, ai microfoni di TvLine: “È una risposta su due fronti. Ho chiamato Greg e gli ho detto: ‘Ho un’idea folle. E se Oliver Queen tornasse…’, e ho presentato la storia. Lui mi ha detto, ‘Lo adoro, fammi chiamare Stefan’ che ne è stato entusiasta. Quindi ho parlato al telefono con Stephen – e tutto questo sta accadendo nell’arco di 18 ore, intendiamoci – e gli ho illustrato la mia idea. Ha detto: ‘Lo adoro. Ma possiamo fare questa cosa in più …?'”.

A quanto pare Stephen Amell ha richiesto una trama specifica per il suo ritorno e alla fine è stato accontentato, ma cosa sarà rivederlo sullo schermo dopo quello che gli è successo?

The Flash 9 debutterà mercoledì sera negli Usa, quindi la nostra domanda potrebbe ottenere presto una risposta.