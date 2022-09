Sapevamo già che questo momento sarebbe arrivato ma adesso che tutto sta prendendo forma sembra ancora più difficile e complicato anche per i suoi protagonisti a partire da Grant Gustin. L’attore ha voluto dire addio a The Flash ritrovandosi sul set per l’inizio delle riprese dell’annunciata ultima stagione e ripensando a questi anni mettendo insieme una serie di foto scattate proprio durante questa lunga avventura.

Grant Gustin è cresciuto tanto in questi anni e non solo fisicamente ma anche a livello personale e professionale e lui ci tiene a sottolinearlo ringraziando tutti coloro che in questi anni gli sono stati acconto.

L’ultima stagione di The Flash sarà presentata in anteprima all’inizio del 2023 e il suo episodio finale andrà in onda quando il film The Flash dovrebbe arrivare nelle sale. Grant Gustin si è rivolto a Instagram per condividere le emozioni di questo momento e per annunciare l’inizio delle riprese dell’ultima stagione scrivendo:

“Domani inizieremo le riprese dell’ultima stagione di The Flash . Conserverò le lunghe ed emozionanti didascalie per la fine della stagione, ma dire che sono grato per questo viaggio e la crescita che mi ha fornito in così tanti modi diversi sarebbe un grossolano eufemismo. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità e a tutti i fan dello show che hanno mostrato a me, e a chiunque vi abbia fatto parte, l’amore per The Flash lungo la strada. Ecco un po’ di foto dei miei anni nello show”.

Per capire come finirà The Flash dovremo attendere ancora un po’ visto che in Italia stiamo ancora vedendo gli episodi dell’ottava stagione in onda su Italia1 al sabato pomeriggio fino all’1 ottobre. Poi ci toccherà attendere la messa in onda americana e, forse, solo la prossima estate quella italiana.