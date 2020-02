Quasi assurdi i rumor su Resident Evil 8: uscita entro due anni e mostri fantasy assortiti

Ultimamente si fa un gran parlare di Resident Evil 8. E a ragione, considerando che con il settimo capitolo “mamma” Capcom è riuscita a rivoluzionare in parte una saga ormai collaudata, optando poi per due remake di incredibile richiamo – Resident Evil 2 e l’imminente Resident Evil 3, in uscita il prossimo 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One -, utili a corteggiare fan vecchi e nuovi. Una vera e propria rinascita per il franchise survival horror dopo gli ultimi sgraziati scivoloni, che avevano orientato le meccaniche di gameplay verso un approccio decisamente più action.

Quando esce Resident Evil 8?

Anche oggi, poi, i rumor sulla prossima incursione della serie orrorifica del colosso di Osaka non mancano. Il canale YouTube tedesco Games.de ha infatti condiviso un video – visibile poco più in sotto in questo stesso articolo e segnalato dal portale DSO Gaming – carico di presunte indiscrezioni sul gioco. Prima di tutto, stando alla fonte, Resident Evil 8 si farà strada sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo entro i prossimi due anni. E non è ancora chiaro se manterrà la numerazione regolare o se andrà ad essere annunciato con un titolo differente. Il nuovo Resident Evil, poi, dovrebbe essere ambientato nell’Europa orientale, sempre con una visuale in prima persona e con protagonista Ethan Winters, già improvvisato eroe del videogame precedente.

Nonostante il setting sia nei tempi moderni, pare che avremo la possibilità di visitare un villaggio innevato e un castello – definito più piccolo di quello visto nella Spagna dell’indimenticabile Resident Evil 4 -, con rimandi ad ambientazioni oscure e medievali. Cosa che si rifletterà a quanto pare anche sui nemici, con zombie vestiti da cavalieri armati di spade, e streghe che daranno la caccia al nostro alter ego. Per quanto riguarda dei lupi nominati in un precedente leak, si tratterebbe non di lupi mannari ma di creature zombificate, affamate di carne umana. Il tutto con una maggiore dose d’azione, simile al DLC No More Heroes di RE7 Biohazard.

Voi cosa ne pensate di queste voci di corridoio – non confermate o smentite da Capcom – su Resident Evil 8? Le trovate credibili o decisamente troppo fantasy per la saga survival horror per eccellenza? Scatenatevi nei commenti poco più in basso.