Il Nemesis di Resident Evil 3 Remake ruggisce nel nuovo trailer

Il 3 aprile 2020, Resident Evil 3 Remake porterà azione e brivido su personal computer e console di ultima generazione. Sì perché, come svelato lo scorso dicembre da “mamma” Capcom, Jill Valentine , Carlos Oliviera e il feroce Nemesis sono pronti a dare vita ad una avventura post apocalittica tra le strade di Raccoon City, riprodotte questa volta su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come per il secondo capitolo, il colosso di Osaka propone un rifacimento dal comparto tecnico incredibilmente curato – grazie al RE Engine – e dalle meccaniche di gioco sicuramente svecchiate, ma che non tradiscono le atmosfere dell’originale.

Certo, il team di sviluppo dagli occhi a mandorla promette pure molte più sorprese per Resident Evil 3 Remake, rispetto a quanto visto lo scorso anno nei panni di Claire Redfield e Leon S. Kennedy. Nei panni dell’ex agente S.T.A.R.S. – conosciuta nel capitolo originale – dovremo trovare il modo di fuggire da Raccoon City, per un intreccio narrativo che mette in scena diversi personaggi secondari, complotti e testate nucleari. Con qualche elemento inedito per rendere il pacchetto ancora più goloso.

A cambiare sono pure i volti coinvolti, a favore di remake. Compreso il minaccioso Nemesis, protagonista dell’ultimo trailer rilasciato da Capcom. Cliccando sul tasto Play poco più in alto in questo stesso articolo, potremo allora ammirare più da vicino il re-design della spaventosa creatura, così come la sua più evoluta intelligenza artificiale. Il team di sviluppo assicura che il Tyrant ci darà davvero del filo da torcere, mettendo alla prova anche i nervi più saldi e i giocatori più esperti. Una notizia, questa, che non può che fare felici i veterani di Biohazard, così come chi è alla ricerca di un’impronta ludica più action e frenetica.

Cosa ne pensate del nuovo look del Nemesis in Resident Evil 3 Remake? Comprerete il gioco all’uscita primaverile su PS4, Xbox One e PC?