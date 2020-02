Paolo Jannacci canta Se Me Lo Dicevi Prima di Enzo Jannacci a Sanremo 2020 (video)

Paolo Jannacci canta Se Me Lo Dicevi Prima di Enzo Jannacci, suo padre, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2020.

Sul palco con lui arriva Francesco Mandelli, meglio noto come Nongio nonché autore televisivo, musicista e attore, comico e volto noto dai tempi in cui su MTV interpretava vari ruoli nella sitcom I Soliti Idioti insieme a Fabrizio Biggio.

Durante l’esibizione ha suonato anche il trombettista Daniele Moretto.

Paolo Jannacci rende tributo a suo padre, l’immenso cantautore Enzo Jannacci che gli è stato maestro in musica e con il quale ha collaborato in diverse occasioni. Paolo Jannacci è già in gara con il brano Vorrei Parlarti Adesso, una dolce ballata che racconta il rapporto tra un padre e sua figlia quando quest’ultima inizia a crescere.

Il brano Se Me Lo Dicevi Prima arrivò 17° al Festival di Sanremo 1989 ma vinse il secondo posto del Premio della Critica. Il testo del brano, scritto da Enzo Jannacci insieme a Maurizio Bassi, è un forte messaggio sui problemi della tossicodipendenza.

Eh, eh, eh, ma se me lo dicevi prima

Eh, se me lo dicevi prima

Come prima

Ma sì se me lo dicevi prima

Ma prima quando

Ma prima no

Eh, si prendono dei contatti

Faccio una telefonata al limite faccio un leasing

Se me lo dicevi prima

Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso

Ma se me lo dicevi prima ti operavo io

Ma io ho bisogno di lavorare io sto male adesso

Eh sto male e sto bene macché il lavoro e mica il lavoro

Posso mica spedirti un charter

Bisogna saperlo prima che dopo non c’è lavoro, prima, capito

E allora è bello

Quando tace il water

Quando ride un figlio

Quando parla Gaber

E allora sputa su chi ti eroina

Perché il mondo sputa

Proprio quando nasce un fiore

Perché iniettarsi morte

è ormai anche fuori moda

Perché ce n’è già tanti che son venuti fuori

Oh, sei ancora qua

Vabbé, quanto sei alto

Uno e novanta

Eh eh eh non vai bene

Come non vado bene

Non vai bene

Se me lo dicevi prima ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta

Tra l’1, 60 l’1, 60, tra l’1, 60, capito

Cioè ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo

E allora sarà ancora bello

Quando ti innamori

Quando vince il Milan

Quando guardi fuori

E sarà ancora bello

Quando guardi il tunnel

Che è ancora lì vicino e non ci credi ancora

Ne sei venuto fuori e non ci credi ancora

E ci hai la pelle d’oca e non ci credi ancora

Ti sei sentito solo

In mezzo a tanta gente

Sì ma guarda che di te e degli altri

A questa gente

Non gliene frega niente

E allora sarà ancora bello

Quando tace il water

E sarà anche più bello

Quando scopri il trucco

E allora sarà bello

Quando tace il water

Quando spegni il boiler

Quando guardi il tunnel

Quando, quando senti il sole.