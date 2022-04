J-Ax ospite di Ale & Franz a Milano. Nelle ultime ore il rapper ha annunciato la sua partecipazione ad Ale & Franz & Friends, un evento benefico organizzato dal duo comico nel quale troveremo anche Paolo Jannacci, Andrea Pucci, Angelo Pintus e Raul Cremona. J-Ax ha postato un video divertente in cui improvvisa un freestyle con Jannacci al pianoforte.

Ale & Franz & Friends si terrà allo Spirit De Milan di via Bovisasca il 26 aprile 2022 alle ore 22. I biglietti per partecipare sono disponibili a 20 euro presso la piattaforma oooh.events.

Il ricavato dell’evento, ad esclusione delle tasse SIAE, sarà devoluto interamente a sostegno delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra. Gli ospiti saranno accompagnati dalla musica di Luigi Schiavone, Giancarlo Zucchi, Marco Orsi, Fabrizio Palermo e dalle voci di Alice Grasso e Natascia Fonzetti. La serata sarà all’insegna del divertimento, “una festa tra amici” in cui andranno in scena improvvisazioni e sketch comici.

In questo doloro periodo storico gli artisti italiani si stanno impegnando per raccogliere fondi a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra iniziata con l’avanzata della Russia di Putin. Elio E Le Storie Tese hanno da poco annunciato il Concertozzo a Bergamo in compagnia del Trio Medusa, che si terrà il 16 luglio. Ancora, il 5 aprile si è tenuto a Bologna il concertone Tocca A Noi – Musica Per La Pace promosso da La Rappresentante Di Lista a sostegno di Save The Children.

J-Ax, del resto, il mese scorso ha espresso la sua posizione sulla guerra in Ucraina in uno dei suoi tanti video messaggi in cui affronta i temi più importanti dell’attualità. Il rapper ha incoraggiato i giovani a cambiare il mondo facendo un atto di accusa contro la sua generazione, che sta consegnando ai ragazzi di oggi un mondo distrutto.

Con J-Ax ospite di Ale & Franz non mancheranno i momenti di riflessione sul conflitto, con momenti di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.