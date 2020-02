Nel testo di Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci a Sanremo 2020 il rapporto tra padre e figlia

Nel testo di Voglio Parlarti Adesso, il brano che Paolo Jannacci presenta al Festival di Sanremo nella categoria Campioni, si racconta il rapporto tra un padre e la figlia dal punto di vista del tempo che passa.

Per Paolo Jannacci questo Festival sarà l’esordio come cantautore all’Ariston, anche se il figlio d’arte – Paolo è figlio del grande Enzo Jannacci – non è nuovo alla kermesse sanremese. Nel 1998 ha diretto l’orchestra per il brano Quando Un Musicista Ride portato in gara dal padre, mentre nel 2014 è stato membro della Giuria di Qualità che in quell’anno era presieduta da Paolo Virzì. Nel 2019 ha suonato per il brano Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti.

Il significato del testo di Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci a Sanremo 2020

Il testo di Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci in gara per Sanremo 2020 racconta quel momento in cui un padre si accorge del tempo che passa quando osserva la crescita di sua figlia.

Paolo Jannacci è un polistrumentista e nella maggior parte delle sue produzioni il pianoforte è il protagonista assoluto, una scelta che potrebbe ricadere anche sul brano che porterà sul palco dell’Ariston. Altrettanto imprevedibile è il genere scelto per la canzone, visto che Paolo Jannacci ha sempre spaziato tra i generi, dal rock al blues fino al jazz e all’r’n’b.

Le dichiarazioni di Paolo Jannacci su Voglio Parlarti Adesso

Sul testo di Voglio Parlarti Adesso Paolo Jannacci spiega:

Voglio Parlarti Adesso racconta in maniera delicata ed intensa l’amore di un padre verso la figlia e l’inevitabile passare del tempo che rende adulti i bambini allontanandoli dai genitori. Ma in questo allontanamento così normale, ed al contempo così difficile da accettare, nasce una promessa istintiva, forte, sincera ed estremamente umana.

Gli autori di Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci a Sanremo 2020

Il testo di Voglio Parlarti Adesso è stato scritto a quattro mani dallo stesso Paolo Jannacci insieme ad Andrea Bonomo – lo stesso che ha collaborato con Bugo e Morgan – mentre la musica è stata curata Bassi senior e junior, rispettivamente Maurizio ed Emiliano.

Potremo ascoltare Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci a partire dal 4 febbraio, quando avrà inizio il Festival di Sanremo 2020.

Testo di Voglio Parlarti Adesso di Paolo Jannacci