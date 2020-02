Fortnite incontra Birds of Pray: come ottenere la skin di Harley Quinn nel Battle Royale

La corsa di Fortnite e della sua Battaglia Reale non accenna ad arrestarsi. Merito degli stessi sviluppatori di Epic Games, che sono riusciti a dare vita, in soli due anni, ad un solidissima community di appassionati, costantemente tenuta attiva grazie ad aggiornamenti, ricompense ed eventi speciali. Non a caso, di recente abbiamo assistito al lancio dell’update 11.50, che ha portato con sé anche il Chaos, un motore tutto nuovo per la gestione della fisica nel gioco – accompagnato anche da alcune modifiche minori. Non solo, il team ha voluto omaggiare gli innamorati lanciando un immancabile evento per San Valentino, denominato Amore e Guerra e attivo fino al prossimo 17 febbraio.

E se credevate che le sorprese fossero finite, beh, vi sbagliavate di grosso. Gli autori di Fortnite – arrivato al suo secondo capitolo, e in aria di Stagione 2, che si avvierà il 20 del mese in corso – hanno infatti annunciato una collaborazione con DC Comics per l’uscita nelle sale cinematografiche di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, cinecomic tutto al femminile dedicato alla compagna di Joker e ad altre villain in quel di Gotham City. Una partnership, questa, che darà in pasto ai fan tanti oggetti cosmetici a tema, che ora andremo ad analizzare nel dettaglio.

Fortnite x Harley Quinn: tutti i dettagli

Secondo quanto confermato da Epic, Harley Quinn arriverà su Fortnite da domani, 8 febbraio 2020, a partire dall’una del mattino – secondo il fuso italiano. Oltre ad una serie di oggetti che troveremo in vendita nel negozio interno al gioco, sarà possibile sbloccare la skin Harley Sempre Fantasmagorica andando a completare tre diverse sfide, per altro piuttosto semplici. Più precisamente, le challenge consentono di trasformare Harley Lil Monster XoXo in Harley Sempre Fantasmagorica, e sono:

Posizionati fra i migliori 30 in singolo, coppia o squadre, poi fra i migliori 20, poi fra i migliori 10

Colpisci i punti deboli

Infliggi danno con i picconi

Vi ricordiamo che il bundle Harley Quinn x Fortnite legato all'evento crossover con Birds of Prey comprende un costume e un set di picconi.