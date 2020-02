Aggiornamento 11.50 di Fortnite: nuova fisica e tutte le novità ufficiali del Battle Royale

Epic Games ce lo aveva promesso, l’aggiornamento 11.50 di Fortnite è finalmente disponibile per il download gratuito su tutte le piattaforme che ospitano il celebre shooter costruttivo – vale a dire PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Un update, questo del 5 febbraio 2020, importantissimo non solo per le sostanziose novità messe sul piatto dal team di sviluppo americano, ma anche perché prepara tutti gli appassionati all’imminente debutto della Stagione 2 del Capitolo 2, attesa puntuale giorno 20 del mese in corso. Ancora meglio, lo sparatutto più giocato al mondo abbraccia pure un nuovo motore per gestire la fisica di gioco, denominato Chaos.

Fortnite: aggiornamento 11.50, tutte le novità del 5 febbraio 2020

Ed è proprio la nuova fisica la novità principale per la modalità Battaglia Reale legata all’aggiornamento 11.50 di Fortnite. Epic vuole infatti permettere a tutti i player di metabolizzare questa importante innovazione, destinata a cambiare in qualche modo il gameplay. Va da sé che la compagnia sta mettendo in guardia da eventuali bug e problemi tecnici, come dichiarato sul sito ufficiale della produzione:

Al lancio, il nostro obiettivo sarà di assicurarci che Fortnite mantenga invariato il suo feeling. Seguiremo attentamente i commenti che ci manderete con la funzione di Feedback nel gioco riguardo ai problemi che incontrerete. Per segnalare problemi nel gioco, aprite Feedback all’interno del menu principale e seleziona Bug. Per favore, includete la parola Physics nell’oggetto del messaggio e un breve messaggio nel corpo per descrivere i problemi rilevati.

Con l’update disponibile da poco meno di un’ora, l’obiettivo principale è quello di evitare che vi siano problemi rilevanti su larga scala. Comunque segnalabili tramite lo strumento messo appositamente a disposizione in-game. Non solo, è previsto anche l’arrivo di un nuovo evento – per cui saranno snocciolati tutti i dettagli solo in futuro – e la tradizionale di bug e problemi minori per assicurare maggiore stabilità sui server.

Passando a Salva il Mondo, l’aggiornamento 11.50 di Fortnite introduce i primi elementi previsti per l’evento di San Valentino, con cui Epic Games vuole festeggiare tutti gli innamorati. Abbiamo allora il nuovo personaggio Jonesy Ranger dell’Amore – dotato pure di una nuova arma, vale a dire la Balestra Spezzacuori – e Sarah Anti-Coccole. Sappiamo che entrambi i personaggi saranno disponibili nel negozio del videogame dall’8 al 20 febbraio di quest’anno.

A chiudere, l’update più recente di Fortnite Capitolo 2 si concentra sulla Modalità Creativa. In questo caso, è stata aggiunta un’opzione all’interfaccia, che permette di visualizzare quanti giocatori all’interno di una squadra sono attivi o sono stati eliminati e il numero di round vinti da ogni team.