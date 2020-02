Amore e Guerra in Fortnite con l’evento di San Valentino: ricompense e novità gratis fino al 17 febbraio

Neppure il tempo di metabolizzare le tante novità di Fortnite messe sul piatto dall’aggiornamento 11.50 dello shooter multiplayer, che Epic Games ha deciso di movimentare nuovamente i server di gioco, disponibile su PC, console di ultima generazione e dispositivi mobile. Accanto al nuovo motore fisico, chiamato Chaos e destinato a cambiare alcuni de dogmi di un gameplay ormai collaudato, il team di sviluppo americano ha infatti ben pensato di dare vita all’evento di San Valentino, attivo da oggi, 5 febbraio 2020, fino al 17 dello stesso mese.

L’evento di San Valentino di Fornite Capitolo 2 – per altro in aria di seconda stagione, al via invece il 20/02 – prende il nome di Amore e Guerra. E si presenta in sostanza come una MAT in cui i giocatori, partecipando, potranno sbloccare come ricompensa svariarti oggetti speciali, naturalmente in via del tutto gratuita. Il tutto, come illustrato nel breve trailer poco più in basso in questo stesso articolo, completando le sfide proposte dai ragazzi di Epic.

La nuova Modalità a Tempo creata dalla stessa community dello sparatutto online si chiama Trova e Distruggi, ed è pensata per tutti quei giocatori che amano fare squadra con il loro compagno preferito. O addirittura con la propria dolce metà, per celebrare l’amore in modo insolito e decisamente nerd. Ad essere più specifici, si tratta di una modalità di attacco e difesa che vanta tutti i tratti distintivi di Fortnite. Non a caso le regole prevedono squadre da 6 player, fino a 11 round e 6 round vinti per ottenere la vittoria finale. Non solo, giocando come attaccanti dovremo distruggere il lato della bomba, difenderne il sito se invece giochiamo nel ruolo di difensori. Eliminando i nemici otterremo dell’oro, così come anche piazzando o disinnescando obiettivi oppure completando round. L’oro è utilizzato per acquistare armi, scudi e materiali da costruzione aggiuntivi – viene mantenuto tra un round e l’altro, ma si azzera cambiando lato.

Offerta Fortnite - Bundle Fuoco Oscuro Combatti, costruisci, crea

Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito

Giocando alla MAT Trova e Distruggi potremo quindi scegliere di completare le sfide Amore e Guerra e andare a sbloccare oggetti estetici gratuiti, tra cui un piccone e un’emote. Questi possono poi essere abbinati con la ricompensa finale, vale a dire il set estetico Scompiglio, che arriverà in un secondo momento nel negozio di gioco.