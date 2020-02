Conto alla rovescia iniziato anche per i Samsung Galaxy S7 TIM: primo aggiornamento 2020

Sono mesi e mesi che aspettiamo, ma questa dovrebbe essere la volta buona anche per il Samsung Galaxy S7 TIM. Si tratta di una variante ampiamente diffusa nel nostro Paese, nonostante siano trascorsi quasi quattro anni dalla sua commercializzazione. Non è un caso che in questi giorni si parli tanto della prospettiva che un nuovo upgrade possa vedere la luce per questo modello. E così, dopo avervi parlato dell’imminente arrivo in arrivo in Europa della patch di gennaio, possiamo focalizzarci anche sui brand TIM.

Cosa succede per i Samsung Galaxy S7 TIM?

Un segnale importante sotto questo punto di vista arriva direttamente dalla compagnia telefonica. Chi dispone di un Samsung Galaxy S7 TIM, infatti, entro pochi giorni potrà imbattersi nell’aggiornamento di dicembre. Si tratta della penultima patch, che tuttavia rappresenta un grosso passo in avanti per un device ormai obsoleto. Almeno sulla carta, se pensiamo al fatto che le sue prestazioni generali sono molto incoraggianti per il pubblico.

La community ufficiale di TIM ha annunciato con un post ufficiale le prossime uscite dal punto di vista degli aggiornamenti software. Il primo modello in lista è il Samsung Galaxy S7 Edge TIM, ma è probabile che a ruota segua proprio il modello flat brandizzato. Per la cronaca, il dispositivo si appresta a scaricare l’aggiornamento di dicembre, ovviamente fermo ad Android 8.0, ma al contempo utile per migliorare sensibilmente gli standard di sicurezza del modello.

Non abbiamo date precise in merito, ma quantomeno c’è un segnale chiaro ed inconfutabile per tutti quelli che temevano un blocco totale degli aggiornamenti per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM. Che ne pensate? Ritenete che il produttore debba risolvere problemi specifici per questa versione dello smartphone? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.