Continua Lucifer 3 sul 20, Marcus rischia la vita per Chloe? Trame 5 febbraio

Prosegue Lucifer 3 sul 20 con i nuovi episodi della terza stagione, finalmente in chiaro e in prima serata. Nel primo, assisteremo al ritorno di Maze in versione cacciatrice di taglie; il secondo appuntamento invece esplora più da vicino il rapporto creatosi tra Marcus e la detective Chloe. Prodotta da Warner Bros, ideata da Tom Kaprinos, sulla base di un fumetto dell’universo Vertigo- DC Comcis, la terza stagione è composta da ventisei episodi. Originariamente è stata trasmessa sul network Fox dal 2017 al 2018.

In seguito, il canale ha cancellato la serie apparentemente a causa dei bassi ascolti registrati negli ultimi mesi di messa in onda. La notizia di non rinnovare Lucifer ha generato un grande campagna social in cui i fan si sono messi in prima linea per salvare la serie e cercare un nuovo network in grado di rinnovarla. Alla fine, Netflix l’ha spuntata, confermando Lucifer per una quarta stagione composta da dieci episodi.

Lo scorso giugno, la piattaforma di streaming ha annunciato il rinnovo per una quinta e ultima stagione attesa nel 2020. I sedici episodi finali verranno suddivisi in due tranche da otto, pubblicati a breve distanza l’uno dall’altro.

Si parte con l’episodio 3×03 dal titolo Il signore e la signora Mazikeen Smith, di cui vi riportiamo la sinossi e a seguire il promo in lingua originale:

Dopo aver parlato con Lucifer e Linda, Maze capisce che ha bisogno di cambiare vita, perciò decide di andare in Canada per concentrarsi su un caso intrigante. Tuttavia, Chloe inizia a preoccuparsi perché crede che Maze sia stata ingannata da un truffatore esperto. Dopo successive indagini, Lucifer e Chloe arrivano a un’incredibile scoperta quando scoprono che il loro obbiettivo potrebbe essere più vicino di quanto pensano.

A seguire, l’episodio 3×04 intitolato Che cosa farebbe Lucifer?

Quando un giovane consigliere viene trovato morto, Lucifer e Chloe si avventurano nel mondo dei programmi di riforma di alto livello al fine di trovare l’assassino. Nel frattempo, Amenadiel modifica il suo stile di vita nel tentativo di aiutare Lucifer, mentre Chloe si chiede quali siano i sentimenti di Pierce verso di lei.

Ecco il promo dell’episodio:

Lucifer 3 sul 20 torna anche mercoledì 12 febbraio con due nuovi episodi. Nel primo, dal titolo Bentornata Charlotte Richards, Lucifer e Chloe indagano sulla morte di un dipendente di un’azienda produttrice di pudding, salvo poi scoprire che il legale dell’azienda è la defunta Charlotte. La serata si concluderà con l’episodio intitolato A Las Vegas con un’ansiosa. Mentre si festeggia il compleanno di Chloe, Lucifer riceve una telefonata dalla polizia di Las Vegas che gli comunica la scomparsa della sua ex moglie, Candy.

Nel cast di Lucifer, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer; Lauren German interpreta Chloe; DB Woodside è Amenadiel; Lesley-Ann Brandt nei panni di Maze; Kevin Alejandro come Dan, Scarlett Estevez come Trixie , Rachael Harris come Linda Martin, Tricia Helfer come Charlotte, Aimee Garcia come Ella e Tom Welling come Marcus Pierce

L’appuntamento con Lucifer 3 sul 20 è a partire dalle 21:10.