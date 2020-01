Lucifer 3 sul canale 20 dal 29 gennaio, Tom Welling guest star: orario e programmazione

Finalmente, dopo più di due anni d’attesa, arriva Lucifer 3 in chiaro e in prima serata. Il canale 20 di Mediaset manderà in onda gli episodi della terza stagione, l’ultima andata in onda su Fox prima che Netflix acquistasse la serie, salvandola dalla cancellazione certa.

Nel finale della seconda stagione, Lucifer sta per rivelare la sua vera natura a Chloe. Ma, poco dopo, viene attaccato e si ritrova nel deserto, dal quale riesce a fuggire grazie al misterioso ritorno delle sue ali. Nella terza stagione, Lucifer cerca di capire chi lo abbia rapito e perché improvvisamente le sue ali d’angelo siano tornate. Intanto, a Los Angeles, Marcus Pierce si presenta come il nuovo capo del dipartimento di polizia.

Nel cast di Lucifer 3 tornano Tom Ellis nei panni del diavolo Lucifer Morningstar; Lauren German è Chloe Decker; Kevin Alejandro interpreta Daniel “Dan” Espinoza; D. B. Woodside è Amenadiel; Lesley-Ann Brandt nel ruolo di Mazikeen “Maze”; Rachael Harris è Linda Martin; Scarlett Estevez interpreta Beatrix “Trixie” Espinoza; Aimee Garcia è Ella Lopez.

Tricia Helfer, dopo aver interpretato la Dea, ovvero la madre di Lucifer e Amenadiel nella scorsa stagione, tornerà ma stavolta nei panni di Charlotte Richards, l’avvocato di cui aveva preso le sembianze. Alla fine della seconda stagione, la madre infernale lascia il corpo in cui si trova per andare a governare in un universo parallelo. Quest’evento riporta stranamente in vita Charlotte la quale, nel corso dei nuovi episodi, decide di cambiare vita per cercare di scacciare dalla mente le immagini dell’Inferno in cui è stata. New entry nel cast di Lucifer 3 è Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce, nuovo capo del dipartimento di polizia in cui lavorano Chloe e il diavolo; allaccerà una relazione con la detective Decker, ma la sua vera identità verrà ben presto scoperta. E ogni cosa cambierà. L’attore è noto per aver interpretato Clark Kent/Superman nella serie cult Smallville.

Secondo la guida tv, la messa in onda di Lucifer 3 sul canale 20 sarà a cadenza settimane con due episodi ogni mercoledì sera. La terza stagione è composta da un totale di 24 episodi più 2 bonus che non sono direttamente legati alla storia principale. Si parte con l’episodio 3×01 intitolato Sono tornate, vero? di cui vi riportiamo la sinossi:

Lucifer si risveglia nel deserto, convinto di essere stato rapito e riesce a tornare a Los Angeles. Cerca di convincere Chloe del suo rapimento, ma lei stenta a credergli.

A seguire, l’episodio 3×02 dal titolo Quello con la carotina. Ecco la trama:

Lucifer deve indagare sulla morte di un comico fallito, mentre e’ alle prese con le sue ali che continuano a ricrescere malgrado le tagli.

L’appuntamento con Lucifer 3 sul canale 20 è per stasera alle 21:10. Sarà possibile seguire la serie tv in diretta anche attraverso il portale Mediaset Play.