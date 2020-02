Ancora pesanti i problemi Tiscali oggi 5 febbraio: la rete internet non funziona

Risultano estremamente diffusi oggi 5 febbraio i problemi Tiscali in diverse aree del Paese. Non è iniziato nel modo migliore questo 2020 per il noto operatore, considerando il fatto che già durante il mese di gennaio abbiamo fatto i conti con un down e che, questo mercoledì, la rete internet pare non funzionare in diverse regioni. Insomma, almeno all’apparenza, non dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento circoscritto dal punto di vista geografico, anche se chiaramente ne sapremo qualcosa di più solo in mattinata.

Le prime segnalazioni sui problemi Tiscali oggi 5 febbraio

Le prime avvisaglie sui problemi Tiscali si sono avute attorno alle 9 del 5 febbraio. L’impennata è stata confermata anche da Servizio Allerta, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora prese di posizione ufficiali da parte dell’azienda in grado di farci capire quale sia la reale natura dell’anomalia. Di sicuro, in tanti stanno facendo molta fatica a navigare su internet, con un guasto diffuso sulla rete.

Inutile dire che in situazioni di questo tipo diventa davvero importante prendere in esame le indicazioni da parte degli utenti. Per questo motivo, nel caso in cui abbiate riscontrato problemi Tiscali questo mercoledì, l’invito è di lasciare un commento a fine articolo. In questo modo potremo farci un’idea più precisa sia sulla natura dell’anomalia, sia sulla sua reale diffusione in Italia, pur continuando a monitorare in tempo reale anche i canali social dell’operatore.

Aggiornamento ore 10: i problemi Tiscali riportati questa mattina sembrano essere in fase di risoluzione. I riscontri ottenuti su Servizio Allerta, infatti, ci mostrano utenti che gradualmente risultano abilitati a navigare in rete. Saranno decisivi i prossimi minuti per comprendere se il down sia definitivamente alle spalle o meno.