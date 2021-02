Si registrano nuovi problemi Tiscali in questo giovedì 18 febbraio. Non funziona la rete dell’operatore per diversi clienti italiani per i quali è completamente inibita la navigazione e naturalmente qualsiasi servizio ad esso associato come ad esempio la posta elettronica. Una grossa grana, soprattutto per coloro che sono ancora in smart working per l’emergenza Covid-19. Le anomalie seguono quelle di inizio anno che hanno investito, in particolar modo, le caselle mail di tanti utenti.

La situazione attuale è ben fotografata dal servizio Downdetector. I problemi Tiscali di questa giornata sono iniziati intorno alle ore 9:00 e stanno proseguendo nel momento di questa pubblicazione. Siamo già nell’ordine del centinaio di segnalazioni di difficoltà di navigazione ma la situazione è in continuo divenire ed è difficile prevedere se ci sarà o meno un repentino ritorno alla normalità.

Per tutti coloro che hanno attualmente problemi Tiscali e non possono usufruire del servizio di connessione internet, va ricordato che il numero di assistenza unico per ottenere supporto è il 130. Per lo stesso scopo, va anche segnalata l’app gratuita MyTiscali per mettersi in contatto con qualche operatore in grado di fornire informazioni molto utili.

Aggiornamento 10:30 – Mentre le difficoltà di connessione alla rete internet continuano per i clienti dell’operatore, va portato all’attenzione dei lettori anche un ulteriore canale di assistenza in caso di anomalie per il servizio. Chi ne avesse necessità potrà segnalare i problemi Tiscali di questi minuti al profilo ufficiale Facebook Tiscali Helpdesk.

Va anche precisato che il down del servizio non è per nulla circoscritto ad una sola area geografica della nostra penisola. Piuttosto le difficoltà attuali sembrerebbero riguardare i clienti di ogni regione italiana, da nord a sud e isole comprese. A questo primo aggiornamento ne seguiranno degli altri per informare i clienti dell’operatore su eventuali evoluzioni dei malfunzionamenti, anche eventualmente comunicate per vie ufficiali.