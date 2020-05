Il 30 maggio con problemi Tiscali: la fibra FTTH non funziona

Non si placano i problemi Tiscali, che tornano a farsi sentire anche oggi 30 maggio relativamente alla fibra: da come si può apprendere dal portale ‘downdetector.it‘, i disservizi interessano principalmente la FTTH con OpenFiber. Una situazione che si protrae almeno da due o tre giorni, col servizio che torna a funzionare a singhiozzo, per poi interromepersi nuovamente. In questo periodo post-quarantena in cui si è soliti studiare online per dare esami per via telematica e lavorare in smart-working causa Covid-19, i problemi Tiscali pesano anche di più per i consumatori. Gli utenti lametano anche una grande difficoltà nel mettersi in contatto con l’assistenza clienti, e da lì l’impossibilità di segnalare il proprio guasto.

In ogni caso, crediamo proprio il reparto tecnico, essendo ormai passati tre giorni dalle prime segnalazioni dei problemi Tiscali, siano al corrente della disfunzione, e quindi già a lavoro per porvi il giusto rimedio. Il guasto non è localizzato nella stessa zona, visto che coinvolge diverse città: arrivano segnalazioni da Genova, Varese, Milano, Cremona, Ferrara, Torino, ma anche da Cagliari, Firenze, Roma e Napoli. Vorremmo potervi dire che spegnere e riavviare il modem affinché possa allinearsi possa risolvere i problemi Tiscali di oggi 30 maggio per quanto riguarda la fibra FTTH (quella che sembra essere la parte più colpita del guasto in questione), ma purtroppo, pur avendoci provato, molti utenti hanno miseramente fallito nel tentativo (a riprova del fatto che il disturbo sia di carattere generale, e quindi non risolvibile dal proprio apparato).

Pur essendo sabato oggi, i tecnici saranno comunque a lavoro per cercare di risolvere i problemi Tiscali del 30 maggio riscontrati principalmente nell’ambito della fibra FTTH, che non funziona a molti clienti, oppure funziona a singhiozzi, non permettendo loro di studiare, lavorare o dilettarsi con Internet. Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso, anche nelle prossime ore.