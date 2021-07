Almeno dalla tarda serata di ieri sera si registrano specifici problemi di rete Tiscali, almeno in una determinata area geografica del nostro paese. La navigazione in internet con l’operatore sembrerebbe del tutto inibita in provincia di Cagliari e più nello specifico nel comune di Sinnai e zone limitrofe.

Le anomalie di susseguono da ore oramai, come messo in evidenza anche dal servizio Downdetector. Le testimonianze attuali sono nell’ordine delle decine ma, considerata la zona geograficamente limitata per i malfunzionamenti, queste sono abbastanza significative. Essendo inibita la possibilità di navigare, non è per nulla possibile effettuare anche le più comuni funzioni come controllare la posta, prendere informazioni, magari accedere a servizi di Home banhing.

Non ci sono feedback ufficiali sui problemi di rete Tiscali di questa giornata sui canali ufficiali dell’operatore. In merito a questi ultimi va data la giusta rilevanza ad un annuncio dei giorni scorsi pubblicato sulla pagina Facebook Tiscali Help Desk. Su quest’ultima è stato annunciato che non verrà fornita più assistenza ai clienti attraverso il social, dunque i clienti sono invitati a non inoltrare richieste di supporto di alcun tipo attraverso lo specifico canale perché queste resterebbero inevase. Pertanto sarà anche il caso di non prestare attenzione ad eventuali pagine fake che potrebbero spacciarsi come quelle originali per capire informazioni personali sensibili degli utenti.

In caso di problemi di rete Tiscali specifici proprio come quelli odierni, quali restano ora i canali di assistenza di cui usufruire? Il supporto degli operatori in caso di malfunzionamenti potrà essere richiesto via app MyTiscali (attraverso l’apposita voce denominata proprio “Assistenza” in qualsiasi momento o anche via WhatsApp. Basterà memorizzare sulla rubrica del telefono il numero 370 10 10 130 e dunque porre i propri quesiti in chat. Entrambi i canali sono attivi tutti i giorni, anche nei festivi.