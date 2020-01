Largamente diffusi i problemi Tiscali oggi 9 gennaio: numero segnalazione guasti

Sembrano essere assai diffusi oggi 9 gennaio i problemi Tiscali, soprattutto per quanto riguarda la connessione ad internet da linea domestica. Invito comunque tutti gli utenti a fare attenzione anche ad un servizio come Tiscali Mail, che in circostanze simili potrebbe pagare dazio contestualmente. Non è un caso che l’ultimo nostro bollettino su questo brand risalga ad agosto, come potrete notare con il nostro report estivo, ed in quel frangente ci siamo soffermati proprio sulla questione posta elettronica.

I primi dettagli sui problemi Tiscali del 9 gennaio

Premesso questo, i problemi Tiscali devono essere monitorati con grande attenzione questo giovedì. Su Servizio Allerta, come sempre, troverete una curva aggiornata in tempo reale, tramite la quale saprete quanto siano diffuse le anomalie emerse poco dopo le 8 di questa mattina. Al contempo, ricordate che il numero utile per la segnalazione dei guasti resti il 130. Sperando ovviamente che il malfunzionamento odierno non investa in qualche modo anche l’assistenza.

Per il resto, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda sui problemi Tiscali riportati oggi 9 gennaio da diversi utenti in giro per l’Italia (al momento non sembra esserci un’area o una regione più colpita delle altre), non posso far altro che affidarmi ai riscontri dei nostri lettori. Avete notato anomalie con Tiscali Mail o con la connessione alla rete questa mattina? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.

Aggiornamento ore 9:12. Mentre vi scrivo, le segnalazioni riguardanti i problemi Tiscali sono in lieve aumento. Ancora non ci sono i presupposti per parlavi di un vero e proprio down, ma è chiaro che la situazione stia creando disagi a diversi utenti. Qualora abbiate riscontri dall’assistenza, condivideteli pure con noi qui di seguito, in modo da avere le idee più chiare su quanto sta avvenendo oggi in Italia.